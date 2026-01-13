Apelul disperat al unui bucureștean către președinte și premier: „Cum se poate ca atâtea imobile din București să depindă de un singur cazan cu abur fierbinte?”

Un bucureștean ajuns în pragul disperării a scris, sub anonimat, o scrisoare președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, în contextul în care mii de locuitori ai Capitalei se confruntă de câteva zile cu lipsa căldurii în locuințe, situație agravată de temperaturile extrem de scăzute.

„Începând din 4 ianuarie 2026, imobilul în care locuiesc nu mai beneficiază de furnizarea agentului termic și a apei calde de consum de către Termoenergetica București din cauza unei avarii care afectează aproape 2.000 de blocuri/imobile la data prezentei. Din acea zi și până în prezent mă bucur că am fost pe fază în ocaziile în care se mai furniza puțină apă caldă, astfel am apucat să fac două dușuri. Astăzi, 12 ianuarie 2026, caloriferele sunt reci”, a scris internautul într-o scrisoare publicată pe grupul de Facebook Cetățean Sector 3.

Potrivit scrisorii, de la președintele Nicușor Dan așteaptă un punct de vedere în calitate de primar general al Capitalei în perioada 2020-2025, „având în vedere responsabilitățile asumate anterior, în calitate de primar general, și impactul deciziilor de atunci asupra situației prezente”.

Premierului Ilie Bolojan i se solicită puncte de vedere referitoare la protecția socială a salariaților corecți, care muncesc cinstit în România, în contextul în care, „începând cu anul 2026, prima zi de concediu medical nu mai este plătită deloc”.

Bucureșteanul precizează că, „în condițiile în care temperaturile din locuință sunt improprii traiului și favorizează îmbolnăvirea”, vrea să știe „cine și în ce mod poate asigura veniturile necesare unui salariat, în condițiile în care se îmbolnăvește din cauze ce țin de deficiențe ale serviciilor publice esențiale.”

De asemenea, autorul scrisorii se adresează și conducerii companiei Termoenergetica: „Solicit conducerii Termoenergetica explicații privind cauzele pentru care sute de imobile din Capitală se află fără apă caldă și căldură de peste o săptămână, în plină iarnă. Cum se poate ca atâtea imobile din București să depindă de un singur cazan cu abur fierbinte?”.

Mesajul vine în condițiile în care bucureștenii se confruntă cu probleme mari privind furnizarea apei calde și a căldurii, în contextul valului de ger care a cuprins România. Situația este resimțită mai ales în sectoarele 2 și 3, unde debitul furnizat de CE Sud este insuficient pentru a asigura confortul termic necesar.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, s-a întâlnit luni, 12 ianuarie, cu primarul general Ciprian Ciucu și reprezentanții ELCEN și Termoenergetica pentru a discuta măsurile de remediere a avariilor din rețeaua de termoficare a Capitalei. El a avertizat ulterior că aceste probleme nu pot fi rezolvate rapid.

Potrivit aplicației Termo Alert, aproximativ 38% dintre locuințele din București au probleme în alimentarea cu agent termic, cele mai afectate fiind sectoarele 2 și 3, unde debitul furnizat de CET Sud este insuficient.