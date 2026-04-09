Primar din Baia Mare trimis în judecată pentru delapidare, după ce a folosit mașinile de serviciu în scop personal: „Nu am intenționat să încalc legea”

Primarul municipiului Baia Mare, Doru Ioan Dăncuș (PSD), a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș, fiind acuzat de delapidare în formă continuată pentru fapte comise în 2023, pe vremea când ocupa funcția de viceprimar.

Conform rechizitoriului întocmit la data de 7 aprilie 2026, procurorii susțin că Dăncuș ar fi utilizat în mod repetat autoturismele de serviciu ale Primăriei Baia Mare în scop personal sau în interesul familiei sale. Faptele ar fi avut loc în cinci zile distincte – 6 aprilie, 28 aprilie, 1 mai, 6 mai și 23 mai 2023 – fiind încadrate ca cinci acte materiale ale aceleiași infracțiuni.

Anchetatorii arată că deplasările au fost efectuate între Baia Mare și localitățile Ieud și Finteușu Mare, pe o distanță totală de aproximativ 620 de kilometri. Autoturismele ar fi fost conduse fie de edil, fie de șoferul instituției, la ordinul acestuia, „cu consecința cauzării unei pagube municipiului Baia Mare”, potrivit unui comunicat oficial, citat de vasiledale.ro.

Prejudiciul calculat de procurori este de aproximativ 241,55 lei și include contravaloarea carburantului sau a energiei electrice consumate, dar și uzura autoturismelor și lipsa temporară de folosință a acestora.

În același dosar, a fost trimis în judecată și șoferul primăriei, acuzat de fals intelectual în formă continuată. Procurorii susțin că acesta ar fi falsificat mai multe foi de parcurs, indicând date nereale privind kilometrii parcurși și omițând traseele efective.

Reprezentanții Parchetului subliniază că, în cazul infracțiunii de delapidare, gravitatea nu este dată exclusiv de valoarea prejudiciului, ci mai ales de încălcarea atribuțiilor de serviciu și a obligației de probitate a unui funcționar public.

„Caracterul periculos al delapidării este dat, pe de o parte, de urmările dăunătoare pentru activitatea persoanei juridice al cărei gestionar sau administrator este funcționarul public, iar, pe de altă parte, de conduita acestuia care săvârșete o astfel de faptă prin nesocotirea obligației de fidelitate și de probitate profesională care îi incumbă în mod firesc oricărui angajat In egală măsură (...)”, au transmis procurorii.

Rechizitoriul și dosarul cauzei au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Baia Mare.

Reacția primarului: „Justiția își face treaba, cum e firesc”

Doru Ioan Dăncuș a reacționat pe social media, susținând că a folosit mașina de serviciu pentru câteva drumuri personale, însă combustibilul a fost achitat din fonduri proprii. Acesta afirmă că prejudiciul imputat a fost deja acoperit și că instituția nu s-a constituit parte civilă în dosar.

„Dragi băimăreni, regret nespus că tocmai în Miercurea Mare trebuie să comunic pe un subiect care a apărut astăzi în spațiul public. Inițial nu am vrut să comentez, nu mi se pare nici cazul, nici locul, nici momentul. (...)

Iată despre ce este vorba: în perioada în care eram viceprimar al municipiului Baia Mare, am folosit o mașină de serviciu și pentru câteva drumuri personale, cu combustibil achitat din buzunarul meu. Cu toate acestea, s-a constatat un presupus prejudiciu de 250 de lei, de asemenea achitat. Am fost cercetat pentru această situație trei ani, iar cauza se află acum la instanță. Tocmai pentru că prejudiciul a fost acoperit, municipiul Baia Mare nici nu s-a constituit parte civilă, pentru că nu există niciun leu de recuperat. Nicio secundă nu am intenționat să încalc legea sau să produc vreo pagubă cuiva, mai ales municipalității.

Nu am nimic de ascuns. Nici nu îmi stă în caracter să mă victimizez, cu atât mai puțin să ridiculizez un demers al organelor de urmărire sau să caut inamici din umbră. Justiția își face treaba, cum e firesc, și sunt convins că o va face în continuare”, a scris edilul pe Facebook.