Director executiv de la OMV, demis pentru presupuse legături de spionaj cu Rusia

Grupul austriac de petrol, gaze şi substanţe chimice OMV a concediat un director executiv din cauza unor acuzaţii de spionaj în favoarea Rusiei, iar un diplomat rus a fost chemat la Ministerul de Externe de la Viena în urma acestui caz.

Angajatul OMV ar fi atras atenţia prin întâlniri cu un diplomat rus suspectat de serviciile secrete occidentale că este un agent al serviciului de informaţii interne rus FSB.

Conform reuters, Direcţia de Securitate şi Informaţii de Stat din Austria îl monitoriza de câteva luni pe directorul executiv de la OMV, a cărui identitate nu a fost dezvăluită.

OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat contractul angajatului cu efect imediat şi că grupul cooperează pe deplin cu autorităţile competente.

„Din motive legate de protecţia datelor, nu putem oferi detalii suplimentare privind raporturile individuale de muncă”, a declarat un purtător de cuvânt al OMV.

Ministerul austriac de Externe a precizat pentru publicația citată că este „la curent cu acuzaţiile şi cu procedurile penale în curs împotriva unui diplomat rus”.

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost chemat la Ministerul de Externe şi i s-a cerut să ridice imunitatea diplomatului.

„Altfel, acesta ar fi fost considerat persona non grata şi ar fi trebuit să părăsească Austria”, a explicat ministerul pentru Reuters.

Angajatul OMV fusese detaşat temporar la Compania Naţională de Petrol Abu Dhabi (ADNOC) din Emiratele Arabe Unite, care deţine o participaţie de 25% la OMV.