Cum a reușit șoferul unei mașini de gunoi să obțină acces în aplicațiile bancare și să contracteze credite de peste 110.000 de lei în numele a două persoane

Polițiști Direcției Generale a Municipiului București - Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare, marți, un mandat de percheziție domiciliară, în județul Giurgiu, într-un dosar penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și fraudă informatică.

„Din probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 09 mai - 26 iunie 2025, un bărbat, în vârstă de 28 de ani, ar fi obținut în mod fraudulos credențialele de acces în aplicațiile bancare și ar fi contractat în numele a două persoane vătămate mai multe credite, în valoare totală de peste 110.000 de lei”, se arată într-un comunicat al PMB.

Din cercetări a reieșit faptul că ulterior, prin accesarea conturilor bancare ale persoanelor vătămate, suspectul ar fi transferat suma de bani menționată anterior în contul bancar administrat de către acesta.

„Astfel, în vederea administrării materialului probator, astăzi, 11 noiembrie 2025, a fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză”, se mai arată în comunicat.

Cum a reușit tânărul să aibă acces la datele bancare ale victimelor

Bărbatul de 28 de ani lucra la Salubritate cu cele două persoane vătămate, ca șofer pe mașină care ridică gunoiul.

Când cele două persoane vătămate coborau să ridice tomberoanele își lăsau telefoanele în mașină. Așa a profitat șoferul de ocazie, le-a instalat aplicațiile de internet banking pe telefoane, apoi, direct din aplicație, a făcut cinci credite de nevoi personale.

După ce banii au intrat în conturile persoanelor vătămate, bărbatul de 28 de ani a transferat sumele în contul lui.

Tânărul a fost dus la audieri

Suspectul a a fost depistat și condus la audieri, urmând ca în cazul lui să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

„Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și fraudă informatică”, mai precizează PMB.