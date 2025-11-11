Percheziţii DNA în județul Neamț. Procurorii au descins la primăria și școala din Zărnești. Sunt suspiciuni că primarul lua șpagă

Procurorii DNA Bacău fac, marţi, percheziţii la 12 adrese din judeţul Neamţ, între care şi sediile a două instituţii publice, într-un dosar care vizează fapte de corupţie sau unele asimilate acestora, săvârşite, între 2023 şi 2025, de către funcţionari publici.

Potrivit Direcţiei Naţionale Anticorupţie, procurorii de la Serviciul Teritorial Bacău fac cercetări într-o cauză penală care vizează suspiciuni privind săvârşirea de către funcţionari publici, în perioada 2023-2025, a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie.

”În cursul zilei de 11 noiembrie 2025, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 12 locaţii situate pe raza judeţului Neamţ, dintre care două sunt sedii ale unor instituţii publice, iar restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale”, a arătat DNA.

Potrivit surselor Adevărul, perchezițiile vizează Primăria și Școala din Zărbești. Sunt suspinciuni că primarul primea șpăgi pe contracte de reabilitare la școala din localitate, parc, trotuare.

Este de așteptat ca primarul Ioan Filip să ajungă în fața procurorilor la audieri.