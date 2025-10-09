Substanță toxică în siropul de tuse: 17 copii morți în India. Proprietarul companiei a fost arestat

Poliția indiană l-a arestat pe proprietarul unei companii farmaceutice acuzate că a produs un sirop de tuse toxic, legat de moartea a cel puțin 17 copii în statul Madhya Pradesh.

Poliția din India a anunțat arestarea lui S. Ranganathan, proprietarul companiei Sresan Pharmaceutical Manufacturer, producătoarea siropului de tuse Coldrif, după ce cel puțin 17 copii cu vârste sub cinci ani au murit în ultima lună.

Testele de laborator au arătat că medicamentul conținea dietilenglicol, o substanță extrem de toxică, în cantități de aproape 500 de ori mai mari decât limita admisă.

Siropul Coldrif a fost interzis în mai multe regiuni ale Indiei după confirmarea prezenței substanței periculoase.

Ranganathan a fost arestat miercuri la Chennai și va fi adus în fața instanței, a declarat un ofițer de poliție superior pentru Reuters. După audierea sa, el va fi transferat în orașul Chhindhwara, din statul Madhya Pradesh, unde s-au produs decesele, a precizat Ajay Pandey, reprezentant al poliției locale.

Probleme în sistemul de control al medicamentelor

Legea indiană obligă producătorii de medicamente să testeze fiecare lot de materii prime, precum și produsul final. Totuși, cazurile recente ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt aplicate aceste reguli.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că tragedia evidențiază o lacună de reglementare în sistemul de verificare al medicamentelor vândute pe piața internă din India. OMS a avertizat și că unele exporturi ar fi putut avea loc neoficial.

După ce, în 2023, moartea a peste 10 copii din Gambia, Uzbekistan și Camerun a fost legată de siropuri produse în India, autoritățile au introdus obligația testării suplimentare în laboratoare autorizate pentru toate exporturile de siropuri de tuse.

Alte produse suspecte

Autoritățile indiene au cerut populației să evite alte două siropuri locale - Respifresh și RELIFE, fabricate de companiile Shape Pharma și Rednex Pharmaceuticals, ambele din statul Gujarat. Testele au arătat că și aceste produse conțin aceeași substanță chimică toxică.

Cele două companii nu au oferit comentarii în legătură cu acuzațiile.

India, „farmacia lumii”

India este considerată „farmacia lumii”, fiind al treilea cel mai mare producător de medicamente din lume, după Statele Unite și China. Țara furnizează 40% din medicamentele generice utilizate în SUA și peste 90% din totalul medicamentelor folosite în numeroase state africane.