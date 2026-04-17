Cine e bărbatul care a lăsat pacienții fără oxigen la Spitalul Pantelimon: s-a întors să fure a doua oară în aceeași zi

Bărbatul care a pătruns în curtea Spitalului Pantelion şi a sustras o țeavă lungă de aproximativ un metru, afectând astfel sistemul de alimentare cu oxigen a pacienților, a fost identificat. Acesta are 65 de ani și ar fi furat țeava pentru a o duce la fier vechi.

Potrivit datelor din anchetă, bărbatul a avut două astfel de tentative, joi, la spitalul Pantelimon din Capitală.

Prima a avut loc în jurul orei 16.10, când a escaladat un gard mai înalt de 2 metri şi a plecat de acolo cu o ţeavă de cupru de aproximativ 2 metri. La fața locului a fost chemată Poliția, dar şi reprezentanţii firmei de oxigen, care au remediat problema în 30 de minute.

Bolnavii nu au avut de suferit, deoarece a intrat imediat în funcțiune instalația de rezervă, formată din de oxigen de o capacitate de peste 36.000 de litri.

După trei ore, în jurul orei 19, bărbatul s-a întors după o a doua țeavă, pe care a reușit să o sustragă și cu care a escaladat înapoi gardul, transmite Observator.

Amintim că sistemul de alimentare cu oxigen a cedat, joi, la Spitalul Pantelimon, iar personalul medical a fost nevoit să asigure manual oxigenarea pacienților și a solicitat ajutorul pompierilor.

Ulterior, camerele de supraveghere au confirmat că defecțiunea a fost provocată de o persoană care ar fi lovit cu piciorul o țeavă ce făcea legătura între sistemul de alimentare și o butelie mare de oxigen.

Autoritățile au reușit în cele din urmă să îl identifice și să îl prindă pe vinovat, despre care spun că este un bărbat în vârstă de 65 de ani.

"În urma activităților desfășurate în cauză, astăzi, 17 aprilie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au depistat, pe o stradă din Sectorul 2, un bărbat, în vârstă de 65 de ani, bănuit de comiterea faptei", au transmis oamenii legii.

Acesta a fost condus la sediul Poliției pentru a fi audiat. Ulterior, polițiștii au depistat și recuperat cele două țevi furate, pe care le-au găsit la un centru de colectare din Sectorul 2.

"Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 9 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat", au adăugat autoritățile.