Activitatea Spitalului Armonia din Constanța, suspendată din nou, la un an de la moartea unei mame care născuse în unitate privată

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța a anunțat suspendarea temporară a activității unității sanitare private cu paturi Isis Medical Center SRL, societatea pe care funcționează și Spitalul Privat Armonia.

Decizia, anunțată joi, 2 aprilie, a fost luată de Serviciul de Control în Sănătate Publică, după ce inspectorii au constatat noi nereguli privind funcționarea unității medicale, potrivit CT100.ro.

Măsura vizează sediul din strada Mircea cel Bătrân din Constanța, potrivit DSP. În urma controlului efectuat, inspectorii au stabilit că unitatea desfășura activități medicale fără a avea autorizație.

„În urma controlului efectuat în data de 23 martie 2026, s-a stabilit că unitatea sanitară desfășura activități medicale fără a deține autorizația sanitară de funcționare valabilă, încălcând astfel prevederile legale în vigoare”, au transmis reprezentanții DSP Constanța.

Ambulatoriul de obstetrică-ginecologie funcționa ca un cabinet de pneumologie pediatrică

Mai mult, ambulatoriul de obstetrică-ginecologie funcționa ca un cabinet de pneumologie pediatrică – specialitate care nu figura în structura aprobată de Ministerul Sănătății. Alte cabinete, precum cele de medicină internă, endocrinologie sau cardiologie, erau transformate în vestiare pentru personalul medical, potrivit Digi 24.

DSP Constanța precizează că activitatea poate fi reluată doar după obținerea unei noi autorizații sanitare și după verificarea conformității cu structura și circuitele funcționale existente la momentul solicitării. Redeschiderea spitalului va fi posibilă numai cu acordul DSP Constanța.

Isis Medical Center SRL, operatorul Spitalului Privat Armonia, a mai fost în atenția publică în toamna anului 2025, după scandalul provocat de decesul unei tinere mame care născuse în unitatea medicală. Tragedia a avut loc la începutul lunii octombrie 2025

După agravarea stării sale, pacienta, în vârstă de 29 de ani, a fost transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență, însă medicii nu au mai putut să o salveze.

Investigațiile declanșate ulterior au scos la iveală numeroase nereguli în activitatea unității medicale, unele dintre ele fiind, potrivit martorilor, trecute sub tăcere cu complicitatea unor autorități.

O fostă angajată a spitalului, care a lucrat ca moașă și a vorbit sub protecția anonimatului, a descris un climat în care actul medical era adesea ignorat, iar personalul se temea să semnaleze problemele.