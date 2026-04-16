Situație de criză la Spitalul Pantelimon, după ce un individ a furat o țeavă și a lăsat pacienții în stare gravă fără oxigen. Poliția îl caută pe făptaș

Situație critică, joi seară, la Spitalul Pantelimon din Capitală, după ce sistemul de alimentare cu oxigen a cedat. Personalul medical a fost nevoit să asigure manual oxigenarea pacienților și a solicitat ajutorul pompierilor.

UPDATE 22.30: Poliția confirmă avarierea intenționată a rezervorului de oxigen

În cursul serii, Poliția capitalei a confirmat că o persoană a pătruns în curtea Spitalului Pantelion şi a sustras o țeavă lungă de aproximativ un metru, ceea ce a dus la defectarea sistemului.

„La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 9 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, de către reprezentanții unei unități spitalicești din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unității.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă.

La adresă s-au deplasat și echipaje de pompieri, care au acționat pentru închiderea robineților rezervorului, în vederea eliminării oricărui pericol.

În urma activităților specifice desfășurate, s-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului.

În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei.

Menționăm că, în acest moment, activitățile sunt în dinamică”, a transmis Poliţia Capitalei.

UPDATE Incidentul care a generat criza, surprins de camerele de supraveghere

Pornind de la imaginile surprinse de camerele de supraveghere, defecțiunea ar fi fost provocată de o persoană care ar fi lovit cu piciorul o țeavă ce făcea legătura între sistemul de alimentare și o butelie mare de oxigen, după care ar fi sustras componenta respectivă și ar fi părăsit zona.

În prezent, anchetatorii analizează în continuare înregistrările video pentru a stabili identitatea persoanei implicate și împrejurările exacte ale incidentului. Primele ipoteze indică faptul că ar putea fi vorba despre un om al străzii, aflat în căutare de fier vechi, însă nu este exclusă nici varianta unui act intenționat sau premedita

UPDATE Alimentarea cu oxigen a fost reluată după aproximativ 3 ore

Managerul spitalului a declarat că alimentarea cu oxigen a fost reluată la aproximativ trei ore după apariția problemelor tehnice, sistemul fiind repus în funcțiune în urma intervențiilor echipelor specializate.

Acesta a precizat, totodată, că una dintre ipotezele luate în calcul este aceea a unei acțiuni intenționate din partea unei persoane neautorizate, însă această variantă urmează să fie verificată de anchetatori.

Conducerea spitalului a anunțat că va implementa măsuri suplimentare de securitate în zona instalației de oxigen, inclusiv supraveghere permanentă, pentru a reduce riscul unor incidente similare în viitor.

În intervalul în care sistemul de oxigen nu a funcționat, personalul medical a fost nevoit să intervină manual pentru a menține oxigenarea pacienților, utilizând baloane de ventilație și rezervele limitate de butelii disponibile în unitate.

Problemele au fost semnalate după ce angajații au observat o scurgere semnificativă de apă în zona tehnică a spitalului, în apropierea instalației de oxigen. În urma acestei situații, au fost solicitați inițial pompierii, iar ulterior cazul a fost preluat și de poliție, potrivit Antena 3.

Echipele de intervenție sunt în continuare la fața locului, iar polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele incidentului.

Ştirea iniţială

Haos, joi seară, la Spitalul Pantelimon, după ce sistemul de oxigen a picat.

În urma defecțiunii, personalul medical a fost nevoit să recurgă la soluții de urgență, folosind baloane de ventilație pentru a asigura oxigenarea pacienților.

Grav este și că, potrivit informațiilor disponibile, unitatea medicală dispune de un număr limitat de butelii de oxigen, aproximativ 6-7, insuficiente pentru a acoperi nevoile tuturor pacienților internați în secțiile afectate.

În paralel, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, după ce au fost semnalate probleme în zona sistemului de oxigen, inclusiv posibile scurgeri de apă.

Potrivit primelor informații, la mijloc ar fi o mână criminală, existând suspiciunea că o persoană a sărit gardul unității medicale și a furat o componentă a sistemul de oxigen.

