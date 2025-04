Americanii caută să-i oblige pe europenii obișnuiți să li se asigure securitatea aproape gratis să bage mâinile adânc în buzunare. Europenii se simt trădați și ar vrea să obțină de acum autononomie sau chiar independență strategică, numai că au de rezolvat o mare dilemă. Analistul militar Aurel Cazacu și expertul în securitate și relații internaționale, Claudiu Degeratu, explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, în ce măsură SUA și UE depind una de cealaltă și care e situația României în această ecuație complicată.

Miniștrii de Externe ai NATO s-au reunit începând de joi seara la Bruxelles, pentru a discuta despre întărirea capacităților de apărare a Alianței. Discuțiile au loc în timp ce Statele Unite exercită presiuni tot mai mari asupra țărilor europene să-și mărească cheltuielile. Speriați că ar putea fi abandonați de americani, europenii au anunțat oricum un program masiv de reînarmare, iar suma ar putea ajunge la 800 de miliarde de euro, chiar dacă nu e clar de unde vor veni acești bani.

În acest moment, europenii par lipsiți de soluții, în condițiile în care Washington-ul asigură peste 90% din tehnica militară și aproape 80% din banii Alianței, adică 73% din bugetul financiar și 90% din materialul operațional al NATO este asigurat de SUA.

Tratați cu răceală de administrația Trump, europenii iau în calcul calea autonomiei strategice sau chiar a independenței față de SUA, așa cum îndemna odinioară președintele francez Emmanuel Macron. Iar în replică la solicitările americanilor, care au pretenția ca fiecare țară europeană să aloce 5% din PIB pentru apărare, Bruxelles-ul vrea să o ia pe cont propriu și încearcă să se reînarmeze cu arme europene. Nu în ultimul rând, experții europeni le amintesc americanilor că celebrul articol 5 care stă la baza NATO a fost activat o singură dată, iar atunci în favoarea SUA. Acest lucru s-a întâmplat după atentatele de la 11 septembrie 2001, iar europenii sau cei mai mulți dintre ei nu au ezitat să sară în sprijinul americanilor. Printre statele care s-au implicat atunci s-a numărat și România, deși nu era încă membră NATO, participând cu trupe în Afganistan încă din 2002.

„Europenii depind de SUA”

„Adevărul” a apelat la expertul în securitate și relații internaționale, Claudiu Degeratu, mulți ani șeful secţiei de Apărare din cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO, în Bruxelles, și la analistul militar Aurel Cazacu, fost director general al Direcției Generale Industria de Apărare și Probleme Speciale, pentru a înțelege mai bine cine de cine depinde mai mult în complicata ecuație SUA-UE și unde se află aici România.

Aurel Cazacu se află de o viață în industria de apărare și a condus instituții importante, ocupând funcţii de conducere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Economiei - Romtehnica şi Romarm. A fost director general al Direcției Generale Industria de Apărare și Probleme Speciale și a vândut arme în toate colțurile lumii. Aurel Cazacu consideră că în acest moment europenii sunt dependenți de SUA. Programul de înarmare european este vital, inclusiv pentru România, consideră expertul.

„Dacă este să fim realiști, europenii depind de SUA. Depind aproape la toate capitolele și nu văd cum s-ar schimba asta pe viitor. Pe de altă parte, ideea Uniunii Europene de a produce armament e excelentă. Europa, dacă nu produce armament după modelul Americii, moare economic. Iar noi, România, ne putem relansa economic prin relansarea industriei de apărare ca bază a relansării industriei în general”, susține expertul.

Cum poate România să iasă câștigătoare

Dacă există ideea că România și țările europene în general vor avea de suferit prin creșterea bugetului destinat apărării, Aurel Cazacu spune că toți acești bani se vor întoarce la buget și vor aduce chiar profit.

„Nu este adevărat că vor fi luați bani de la alte domenii sau că vom neglija Sănătatea sau Educația. Nu. Din contră, dacă se va investi și va exista un bun management, industria de armament va aduce profituri importante, iar banii vor ajunge la buget”, spune el.

De acum, ideal ar fi ca liderii țării să-i lase pe experți să se ocupe de această industrie de armament, fără ca politicul să intervină, adaugă expertul. Și mai e nevoie de ambiție și de investiții pentru ca armele românești să fie vândute și pe alte piețe, pentru a aduce profit.

„Trebuie numai ca cei care ne conduc să se ridice la nivelul specialiștilor și să lase politica la o parte, pentru că e atâta loc de a câștiga de nu vă închipuiți. Pentru că eu datorită relațiilor internaționale și a bunei mele imagini din multe țări de pe lumea asta, eu mă pot duce la export. De exemplu, eu dacă voi ajunge în doi ani de zile să produc blindate în România ca să mă dotez pe mine, peste dotarea mea sau muniție mare, că una este să produc cartușe și alta este să produc proiectilul de 152, 155 și așa mai departe, 120, obuzele, mortierele. Eu pot să vând în afară și să acopăr partea de profit și să recuperez investiția pe care o fac. Că dacă vreau să mă dotez doar pe mine, va fi greu pentru că totul va fi suportat numai de statul român și de cetățeanul român. Așa, dacă fac și export și am relații bune în acest sens, atunci fac profit”, spune el.

Există o oportunitate excelentă în acest sens, susține Aurel Cazacu. România va trebui să colaboreze strâns atât cu SUA, cât și cu Uniunea Europeană. Și nu doar atât. România are potențialul să exporte arme, așa cum o fac și alte țări.

Avem toate oportunitățile, mai trebuie doar să gândim

„Suntem singura țară din Europa care avem relații cu zona arabă, cu șiiții, suniții și kurzii. Suntem o țară care avem relații foarte bune cu Israelul. Suntem o țară care avem relații foarte bune în plan militar cu Statele Unite. Suntem o țară care avem relații foarte bune și cu Uniunea Europeană, mai ales în plan economic. Noi trebuie doar să ridicăm privirea din pământ și să spunem «dragă America, hai să cooperăm ca să apăr flancul estic al NATO, dragă Europa, hai să nu mă abandonezi și să cooperăm economic, dar în același timp hai să cooperăm și militar. Hai să vedem ce putem produce»”, punctează Cazacu.

România poate și trebuie să colaboreze deopotrivă cu SUA și cu țări ca Franța, Germania și Marea Britanie. A făcut-o și în trecut cu succes, dar de acum o poate face mult mai bine.

„Statele Unite mi-au dat anumite echipamente, iar eu, România, trebuie să produc muniție pentru ele. Europa acum, de exemplu Germania, vrea să-mi dea dea linia de pulberi. Eu nu produc pulberi, nu produc explozibili. Eu trebuie să relansez industria de pulberi ca să devin independent, pentru că eu am materia primă cu care pot să produc. Iar eu, România, trebuie să cooperez și trebuie să am atâta înțelepciune, e o problemă de înțelepciune, să cooperez și cu Statele Unite și cu Europa. Pot să cooperez cu Germania, pot să cooperez cu Franța, pot să cooperez cu Italia, chiar și cu Turcia, că acum ne luptăm să facem anumite proiecte în comun cu turcii, cu mașini pe rost blindate și așa mai departe. De asemenea, să luăm în calcul și partea britanică cu care știm să cooperăm și am mai cooperat. Cu toată lumea trebuie să colaborăm ca să ne înarmăm și să descurajăm Rusia sau alt potențial inamic”, susține Aurel Cazacu.

Expertul în securitate și relații internaționale Claudiu Degeratu, mulți ani șeful secţiei de Apărare din cadrul Delegaţiei Permanente a României la NATO, la Bruxelles, consideră la rândul său că europenii sunt dependenți de americani.

Americanii dau tonul

„Europenii sunt mai dependenți de americani decât invers, iar asta e evident nu de acum, ci de foarte mulți ani. Chiar înainte de 1989 și din timpul perioadei Războiului Rece a fost clar. Vorbim de aceeași dependență și la nivel de producție și la nivel de, să zicem, evoluții privind înalta tehnologie din acest domeniu militar. Și, bineînțeles, europenii sunt dependenți la nivelul acesta ca să se asigure interoperabilitatea și standardele la nivelul NATO. Adică, odată ce câteva companii americane promovează niște sisteme militare, ele sunt asimilate în NATO ca fiind standard de referință. Și atunci și celelalte firme europene care mai produc încearcă să se menține sau să aibă un standard asemănător cu cel american tehnologic în acest domeniu. Deci există o dependență pe mai multe planuri și asta este evident”, mai spune Degeratu.

În plus, inclusiv în plan strategic europenii sunt total dependenți în acest moment de Statele Unite ale Americii și nu este deloc clar cum s-ar putea schimba acest lucru.

„Există și dependența aceasta la nivel strategic, pe care o aveam încă dinainte de a exista NATO. Pentru că americanii au cele mai multe inițiative și la nivel aliat în privința dezvoltării unor capabilități și de la, să zicem, sistemele de apărare antirachetă până la avioane și așa mai departe. Și atunci, odată ce este clară inițiativa americană într-un anumit domeniu al armamentului, abia după aceea și țările europene încearcă să se raporteze cumva la aceasta. De asta este evidentă și încă de mulți ani această dependență”, adaugă el.

În același timp, chiar multe dintre armele europene sunt fabricate cu piese americane. În schimb, mult mai rar se întâmplă ca americanii să apeleze la piese europene.

„În primul rând, aici vorbim de sistemele care au o valoare strategică mai importantă, inclusiv cele din rachetele nucleare, unde, e clar, supremația este americană. După aceea sunt armele strategice legate de apărarea antiaeriană, unde domină armele americane. Același lucru e valabil și în industria de aviație militară. Și aici la fel domină, inclusiv prin numărul de avioane produse, tot americanii. Și e valabil și la celelalte sisteme, inclusiv pentru forțele terestre. Europenii stau mult mai slab pentru că nu au proiecte, pentru că nu au arme de producție europeană integrată. Armele lor sunt doar de producție națională, sunt limitate, adică au și exporturi limitate. Dar vedeți că aviația este evidentă, apărarea antiaeriană este evidentă, inclusiv la nivelul munițiilor, la toate capitolele se vede foarte clar diferența în favoarea Americii”, susține expertul.

O supremație zdrobitoare

Supramația americană este zdrobitoare și la capitolul tehnologie de ultimă oră. „Bineînțeles, după aceea sunt sistemele sofisticate legate de comandă și control și comunicații”, mai spune el.

Multe dintre statele europene, inclusiv România, au achiziționat sau urmează să achiziționeze tehnică militară americană. De la binecunoscutele sisteme Patriot, până la avioanele F-16 și F-25, dar și tancurile Abrams sau rachetele letale, România și alte țări europene se bazează pe armele americane.

„Cel puțin, dacă ne uităm în Europa de Est, armele americane domină. Mă refer la Polonia și România, dar și la țările baltice. Aici, predilecția este să se cumpere sisteme de armament americane. Și noi, de exemplu, ca să luăm în particular cazul României, din câte știu, avem contractele acelea pe Patriot, mai avem pe tancul Abrams, dar și avioane. Rachetele sunt cele mai importante, în special cele legate de apărarea antiaeriană și de aviație”, punctează Claudiu Degeratu.

În același timp, părerile unor experți europeni și americani sunt împărțite în această privință. Opinia unanimă este că în acest moment europenii sunt cei dependenți de SUA. De aici încolo, opiniile unor analiști importanți încep să se despartă, iar unii cred că europenii pot scăpa de această dependență. Alții, în schimb, sunt sceptici. Fiecare are propriile argumente.

Pornind de la una dintre ideile susținute deocamdată doar în șoaptă, ca țările Uniunii Europene să nu mai achiziționeze de acum armament american, ci să se reînarmeze apelând exclusiv la arme fabricate pe continent, există experți care spun că industria de armament a Statelor Unite ar fi cea care ar avea de pierdut. În acest fel, Bruxelles-ul ar vrea să elimine dependența de armele SUA, condiționându-le în schimb americanilor chiar accesul la piața europeană. Astfel, americanii ar fi nevoiți să-și reconsidere atitudinea pentru a li se permite și pe viitor să-și vândă armele în Europa. Pentru că, spun unii experți, fără bani europenilor, industria de apărare americană nu ar mai fi la fel de profitabilă.

România și estul Europei mizează tot pe înalta tehnologie americană

Însă Claudiu Degeratu spune că și în următorii ani țările din centrul și estul Europei, mai ales, se vor baza tot pe armele americane.

„Avem o orientare clară pentru a achiziționa armamentul american și probabil că se va menține. De ce? Pentru că în caz de apărare colectivă sau operațiune NATO, compatibilitatea este crucială. Să fii compatibil cu partenerul american înseamnă să și poți să fii eficient, să te integrezi în luptă cu același sistem de arme, să beneficiezi inclusiv de reparații, mentenanță, piese de schimb și așa mai departe. Și atunci armata americană devine un fel de platformă și pentru partea aceasta de folosire și mentenanță a sistemului de armament”, explică Degeratu.

În plus, expertul nu crede că Bruxelles-ul va restricționa accesul firmelor americane la piața europeană. Nu doar că nu și-ar permite să-și sfideze partenerul transatlantic, dar nici nu ar avea de câștigat.

„Nu este un obiectiv, nu e un obiectiv politic declarat al programului de reînarmare europeană să fie restricționat accesul americanilor. Mă rog, știu că s-a discutat despre asta, dar mai degrabă e o interpretare din partea unor țări. Sigur, există acolo o prevedere privind un anumit procent din producția europeană, dar este greu de spus că acel procent va fi respectat în corelație cu obiectivele privind anul 2030”, încheie Claudiu Degeratu.