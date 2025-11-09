search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
FIFA sancționează din nou în Superliga. Un alt club primește interdicție la transferuri pentru următoarele trei ferestre de mercato

Publicat:

După UTA Arad, CFR Cluj și FC Botoșani, încă o echipă din Superligă intră pe lista neagră a FIFA. Este vorba despre Oțelul Galați, care a primit interdicție de a legitima jucători pentru următoarele trei perioade de transferuri, din cauza unui litigiu cu Samy Bourard (29 de ani).

Oțelul Galați a primit interdicție de a legitima jucători Foto/Facebook UCV
Fostul mijlocaș belgian, cu origini marocane, a reclamat la FIFA faptul că nu și-a primit integral salariile restante din perioada petrecută la Galați. Bourard a evoluat pentru Oțelul în sezonul precedent, unul marcat de probleme financiare serioase, cauzate de nerespectarea contractului de sponsorizare din partea combinatului siderurgic Liberty, conform GSP.

Situația tensionată din interiorul clubului a contribuit și la plecarea antrenorului Dorinel Munteanu, la finalul anului trecut.

Conducerea gălățenilor promite rezolvarea situației

Oficialii gălățeni spun că au plătit datoria principală către jucător, dar au întârziat achitarea penalităților, motiv pentru care FIFA menține interdicția până la confirmarea plății complete a datoriei. Reprezentanții clubului sunt însă optimiști și susțin că problema va fi rezolvată în cursul săptămânii viitoare.

În ciuda problemelor financiare și a interdicției venite de la FIFA, echipa condusă acum de Laszlo Balint rămâne una dintre revelațiile Superligii. După 16 etape, Oțelul are 23 de puncte și continuă să spere la un loc în play-off-ul campionatului.

Parcursul lui Bourard

Samy Bourard a ajuns la Oțelul în octombrie 2024, după despărțirea de formația israeliană Hapoel Hadera. În tricoul echipei gălățene, el a bifat 20 de meciuri, reușind două goluri, unul în campionat, contra lui Hermannstadt, și altul în Cupa României, cu SCM Râmnicu Vâlcea.

După despărțirea de Oțelul, mijlocașul s-a transferat la Flamurtari, în prima ligă a Albaniei. În vară, cele două părți au fost aproape să prelungească înțelegerea, dar negocierile s-au blocat, jucătorul căutând o ofertă mai avantajoasă în străinătate.

