Războiul din Ucraina, tensiunile din apele Taiwanului și butoiul de pulbere din Orientul Mijlociu ar putea da oricând naștere unei conflagrații teribile, avertizează istoricul Armand Goșu. Situația este impredictibilă la nivel global, iar România se află în cea mai proastă situație.

Trăim vremuri imprevizibile, iar revenirea lui Donald Trump la Casa Albă nu face decât să accentueze impredictibilitatea, într-un context global tulbure.

Că lucrurile pot să o ia razna, iar războiul pândește nu departe o demonstrează și decizia Comisiei Europene, care le-a cerut guvernelor din Uniunea Europeană să sfătuiască populația să își pregătească un kit de urgență în caz de criză. Iar oficialii de la Bruxelles înțeleg prin criză inclusiv scenariul în care ar putea izbucni conflicte armate, inclusiv posibilitatea unei agresiuni armate asupra unuia sau mai multor state membre a Uniunii Europene.

Anterior, Belgia lansase o campanie națională de acest gen, iar Suedia, Austria și Germania au de mai mult timp ghiduri prin care vor să-și pregătească cetățenii pentru situații de criză, iar un astfel de manual era anunțat și în Franța.

În paralel, în debutul acestei săptămâni, în Germania, generalul Carsten Breuer, șeful apărării, a avertizat că NATO ar trebui să fie pregătită pentru un posibil atac rusesc în doar patru ani. Anunțul său nu este unul singular. Din Marea Britanie și până în țările Baltice și din Franța până în Grecia, tot mai mulți politiceni, analiști de politică externă sau generali în rezervă avertizează că există riscul izbucnirii unui nou război în inima Europei. Majoritatea scenariilor de acest gen indică Federația Rusă drept posibil agresor.

„Pax americana”, în agonie

Armand Goșu predă Istoria politică și diplomatică a Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, încă din 2004. Profesorul Goșu a acceptat provocarea de la „Adevărul” și a comentat situația existentă, fără a trece peste subiectul România și încercând să dezvăluie încotro se îndreaptă lumea în „epoca Trump”.

Cel puțin aparent, nu mai există o „pax americana”, iar echilibrul existent decenii la rând după finalul Războiului Rece pare să se fi risipit. Impredictibilitatea e cuvântul de ordine, iar administrația Trump nu face decât să accentueze și mai mult incertitudinea. În același timp, spune profesorul Goșu, lumea unipolară trasată de Statele Unite ale Americii după încheierea Războiului Rece agonizează, dacă nu cumva deja a murit, iar în prezent se conturează tot mai mult crearea a două blocuri mari, ostile unul celuilalt. În tot acest tablou sumbru, nu este deloc exclus ca situația să se degradeze rapid, iar lucrurile să scape de sub control. Politica dusă de Donald Trump, care se vrea a fi una ambiguă, nu îl convinge deloc pe Armand Goșu.

„Nu e liniște deloc, iar haosul pe care l-a dus Trump în politică ar putea mai degrabă să privilegieze un scenariu din acesta mai violent. Însă nu putem ști exact ce se va întâmpla, există multe semnale contradictorii. Cert este că orice se poate întâmpla cu Donald Trump, orice este posibil. Trump ne-a oferit deja nenumărate surprize, iar declarațiile, dar și faptele lui se pot schimba de câteva ori într-o zi. Asta înseamnă că este foarte greu de prognozat ce va face Donald Trump și cum vor evolua lucrurile pe arena internațională”, spune Armand Goșu.

Trump este dominat de Vladimir Putin

Cel puțin deocamdată, Donald Trump pare să se fi distanțat de aliații tradiționali ai Statelor Unite ale Americii și încearcă o apropiere de Federația Rusă, foarte probabil în ideea în care își dorește să torpileze alianța sino-rusă. Evident, rezultatele sunt incerte, iar Vladimir Putin și negociatorii ruși par să fi luat prim planul în negocierile ruso-americane, ceea ce nu e tocmai de bun augur pentru Europa.

În opinia sa, administrație de la Washington greșește prin faptul că vrea cu orice preț să obțină încheierea războiului dacă se poate încă din primăvara acestui an, deși condițiile în care s-ar încheia conflictul ar avantaja în mod cert Rusia.

Chiar dacă Donald Trump a prelungit cu încă un an sancțiunile pentru Rusia, s-a arătat favorabil ridicării acestora, dacă Moscova va fi dispusă să încheie pacea. Totuși, ținând cont că negocierile nu merg exact cum își imagina liderul de la Casa Albă, acesta a recurs în ultimele zile la noi amenințări față de Rusia, după ce anterior amenințase chiar victima războiului, Ucraina. Toate acestea arată incoerența lui Donald Trump, mai spune profesorul român.

„Inconstanța lui Donald Trump e mai degrabă rezultaul haosului și a incoerenței decât a unei politici calculate ce s-ar vrea a fi ambigue, pentru a-i deruta pe ceilalți. În plus, Trump are câteva puncte, câteva linii roșii, câteva obsesii. Una dintre ele este prietenia cu Vladimir Putin și pe undeva are o mică admirație pentru acesta. Îl mai și critică pe Vladimir Putin, dar totul probabil că ține de o dezamăgire că Putin nu îi iese și lui în întâmpinare cu ceva, ceea ce era oriucum previzibil”, adaugă Armand Goșu.

Deși Trump a încercat chiar să ridice tonul și să amenințe Rusia cu noi taxe, nu pare că cineva a clipit la Kremlin. Armand Goșu crede că experimentații negociatori ruși vor reuși prin diplomație să îl calmeze pe liderul de la Casa Albă.

„În același timp, eu nu cred că, de pildă, Donald Trump va forța ceva clar în relația lui Vladimir Putin. Și chiar dacă Trump ar încerca să-i forțeze, rușii sunt suficient de abili încât vor evita o ruptură în relația cu Trump. Pentru ei relația cu Trump pare să fie mult prea prețioasă și mergând mult mai mult decât în o simplă soluționare a dosarului Ucraina”, susține Armand Goșu.

România traversează cea mai proastă perioadă din ultimii 30 de ani

Mai puțin înțelegător pare să fie Donald Trump cu Iranul. De curând, el a amenințat Teheranul cu bombardamente, după ce președintele iranian a respins discuțiile directe ce țin de programul său nuclear. Astfel, în cazul în care Iranul va refuza în continuare negocierea programului său nuclear, administrația Trump pare pregătită să treacă la acțiuni militare.

„Cealaltă linie roșie pentru Donald Trump vedem că este Iranul, deci Orientul Mijlociu. Vedem declarațiile lui tot mai belicoase față de Iran. În rest, față de China, iar nu-i deloc clar ce se va întâmpla, asigurările pe care le dă Trump sau pe care administrația sa le-a dat pentru Taiwan nu par să aibă prea mare valoare în condițiile în care politica externă americană este un continuu zigzag”.

În ce privește România, situația este extrem de proastă, consideră Armand Goșu. În opinia sa, ne aflăm într-o situație fără precedent, extrem de periculoasă, iar politicienii sunt principalii responsabili.

„Deci, suntem, cum să spun, într-o situație, practic, fără precedent în istoria recentă a lumii, nu doar a Europei, în care orice se poate întâmpla și în care oricât ai fi de atent, riscul ca evenimentele să evolueze pe un scenariu negativ rămâne în continuare mare. România se află într-o situație, practic, mai proastă ca oricând, mai ales după ce a anulat alegerile din decembrie. Până și prietenii noștri din Occident nu vor să mai discute cu noi, nu mai au încredere și nu ne mai bagă în seamă. Străinii, europenii mai ales sunt rezervați și nu mai au încredere în noi, în timp ce americanii ne critică. E o instabilitate accentuată, ne aflăm într-o situație cum nu se poate mai proastă, din păcate”, consideră Armand Goșu.