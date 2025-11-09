search
Duminică, 9 Noiembrie 2025
Alegeri Primăria București 2025

Daniel Băluță promite că nu va da oameni afară din Primăria Capitalei: „Vreau o campanie centrată pe realizări"

Alegeri Primăria București 2025
Publicat:

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a promis că nu va concedia angajați ai Primăriei Capitalei dacă va câștiga mandatul de primar general. Acesta consideră „iresponsabile” mesajele de tipul „curățăm tot personalul incompetent”.

Daniel Băluță/FOTO: Facebook
Daniel Băluță/FOTO: Facebook

„Înțeleg că este campanie, dar ipocrizia din jurul mesajelor de tipul «curățăm tot personalul incompetent» sau «dăm oameni afară» ține doar de lozinci și de declarații iresponsabile.

E o perioadă în care aud multe astfel de mesaje, însă aleg să nu le dau curs. Motivul este simplu: vreau o campanie centrată pe realizări, soluții concrete și viziune pentru București”, a transmis Primarul Sectorului 4.

De aceea, acesta promite că, în urma campaniei, „lucrurile se vor schimba doar în bine”.

„Nu am pornit în această campanie cu premisa că voi da oameni afară. Nu îmi doresc dezbinare și nici ură în societate, mai ales față de anumite categorii profesionale.

Scopul este să ocupăm locurile libere, să mărim echipele acolo unde este nevoie și să aducem specialiști acolo unde știm că este nevoie de mai mult sprijin.Îmi iau angajamentul public că, în urma acestei campanii, lucrurile se vor schimba doar în bine”.

Alegerile pentru Primăria București urmează să aibă loc pe 7 decembrie, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost ales președinte al României.

Daniel Băluță este primar al Sectorului 4 încă din 2016, fiind în prezent la al treilea mandat obținut. A intrat în administrația locală în 2012, când a fost membru al Consiliului General. A mai ocupat funcția de viceprimar al Sectorului 4 timp de 3 ani în perioada 2013-2016, iar în partid deține funcția de prim-vicepreședinte.

