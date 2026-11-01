Cinci cutremure în România, în doar câteva ore. Patru în Vrancea, unul în Marea Neagră

Cinci cutremure au fost înregistrate în România în decurs de câteva ore, în noaptea de duminică spre luni și duminică dimineață. Patru dintre acestea s-au produs în zona seismică Vrancea, iar unul a fost localizat în Marea Neagră. Seismele au avut magnitudini cuprinse între 2,1 și 3,6 grade.

Cinci cutremure în România Foto: arhivă, adevărul

Primul cutremur a fost înregistrat la ora 00:46, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 69,9 kilometri. Seismul a avut magnitudinea de 3 grade și s-a produs în apropierea orașelor Focșani, Buzău și Sfântu-Gheorghe.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, la mai puțin de o oră distanță, la ora 01:00, a fost raportat un al doilea cutremur, cu magnitudinea de 3,6 grade, la o adâncime de 124,4 kilometri. Acesta s-a produs la aproximativ 37 de kilometri sud de Focșani și 64 de kilometri sud de Buzău.

La ora 02:26, un nou seism, cu magnitudinea de 2,1 grade, s-a produs în zona Vrancea, la o adâncime de 110,3 kilometri.

Un al patrulea seism a avut loc la ora 06:33, tot în zona Vrancea, la 144,4 kilometri adâncime, și a avut magnitudinea de 2,5 grade.

Un al cincilea cutremur a fost înregistrat duminică dimineață, la ora 07:03, în Marea Neagră. Seismul a avut magnitudinea de 3,6 grade.

Un cutremur de 4,8 grade s-a produs în Vrancea în octombrie

Seria de seisme vine după cutremurul cu magnitudinea de 4,8 grade produs pe 19 octombrie, la ora 11:52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Acesta s-a produs la o adâncime de 124,1 kilometri și a fost resimțit inclusiv în București, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului.