Cele două scenarii pentru scăderea prețului la pompă - Soluțiile de ultimă oră aflate pe masa Executivului

Guvernul se pregătește să decidă luni, sub o presiune politică și socială uriașă, mecanismul prin care va reduce prețul carburanților, după ce motorina a sărit de pragul psihologic de 10 lei pe litru. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat duminică faptul că o scădere reală la pompă depinde exclusiv de măsuri fiscale, propunând reducerea TVA sau un mecanism de returnare a supraîncasărilor din accize către populație.

„Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată, pe scenarii, referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, din partea Ministerului Energiei şi a PSD, asupra a ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, şi anume că o scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor”, a declarat Bogdan Ivan, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Brăila.

Ministrul a precizat că prima opțiune este reducerea TVA, măsură aplicată deja în mai multe state europene, dar care în România rămâne încă în discuție.

A doua variantă vizează reducerea proporțională a accizei, printr-un mecanism care ar permite returnarea către populație a veniturilor suplimentare încasate de stat din creșterea prețurilor.

„Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe (…) iar toţi aceşti bani (…) se întorc înapoi în buzunarul oamenilor”, a explicat Bogdan Ivan.

Acesta a subliniat că, în contextul actual, este necesar ca și statul să suporte o parte din impactul crizei, nu doar populația și companiile.

PSD cere măsuri urgente

La rândul său, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut Guvernului să acționeze urgent pentru a reduce impactul scumpirilor asupra populației.

„Somez încă o dată pe prim-ministru (…) urgent, să adopte măsurile prin care se atenuează acest şoc al creşterii preţurilor”, a declarat Grindeanu.

Acesta a criticat întârzierea deciziilor și a atras atenția că guvernarea trebuie să fie orientată către cetățeni, nu doar către indicatorii economici.

„Tu guvernezi pentru oameni, nu guvernezi pentru datele care îţi intră la finanţe”, a mai spus liderul PSD.

Potrivit acestuia, discuțiile pe tema reducerii prețurilor au avut loc în repetate rânduri, însă fără un rezultat concret până în prezent.

Grindeanu a mai afirmat că speră ca decizia să fie luată cât mai rapid și ca Executivul să accelereze procesul de adoptare a măsurilor.

Decizie așteptată la începutul săptămânii

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că un nou set de măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți ar putea fi adoptat până la finalul zilei de luni, cea mai probabilă variantă fiind reducerea accizei.

Autoritățile se află sub presiune să ia rapid o decizie, în condițiile în care au trecut deja patru săptămâni de la primele propuneri formulate în cadrul coaliției.

Opinia analistului Adrian Negrescu

În opinia analistului Adrian Negrescu, „reducerea accizei la carburanți reprezintă, cu siguranță, singura măsură eficientă în actualul context, având în vedere provocările bugetare”. „Este de datoria statului să încerce să tempereze creșterea prețului carburanților măcar din perspectiva diferenței de încasări dintre prețul luat în calcul la construcția bugetului și cel de la pompă, din prezent. Este nevoie, însă, de un calcul foarte exact, care să calibreze corect efectele bugetare în concordanță cu evoluția prețului la pompă care, să fim sinceri, nu va fi influențat foarte mult de această decizie”, a declarat Negrescu pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, chiar dacă statul va veni cu ideea unei accize flexibile, în funcție de dinamica prețurilor, nu este de așteptat să existe o scădere semnificativă de prețuri mai ales că, la nivel internațional cotația petrolului, a motorinei, continuă să crească.

„Restul măsurilor decise prind ordonanța aprobată de guvern sunt mai mult aspiraționale, în sensul că doar creează cadrul pentru a se evita penuria de la pompă și posibilele speculații pe preț. Ce este sigur este că această OUG nu va intra efectiv în vigoare decât când vom vedea normele metodologice care să definească foarte clar ce înseamnă adaos comercial plafonat, care sunt metodele de raportare către autorități etc”, a declarat Negrescu.

În prezent, motorina standard se vinde în benzinării între 10,13 și 10,26 lei pe litru, cu aproximativ 2–2,12 lei mai mult decât în urmă cu o lună, când prețul mediu la nivel național era de 8,25 lei pe litru. Luând în calcul un rezervor de carburant de 50 de litri, înseamnă că un plin costă 513 lei, cu 100 de lei mai mult decât în urmă cu o lună, iar din cei 513 lei, statului îi rămân cel puțin 250 de lei drept taxe și accize.