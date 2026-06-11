Anchetă de amploare în SUA. FBI a blocat o rețea online cu posibile conexiuni chineze

FBI a anunțat confiscarea a 13 site-uri web pe care Departamentul de Justiție al Statelor Unite le descrie ca fiind utilizate de „presupuși agenți chinezi” într-o campanie de recrutare și colectare de informații sensibile de la cetățeni americani, inclusiv persoane care au deținut sau dețin autorizații de securitate.

Potrivit autorităților americane, domeniile online vizate făceau parte dintr-o schemă care viza în mod special actuali și foști angajați ai guvernului SUA, persoane cu acces la informații clasificate sau alte date considerate sensibile din punct de vedere al securității naționale, potrivit anadolu.

Site-urile respective au folosit identități false sau furate, dar și fotografii de profil generate cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a crea aparența unor entități legitime.

În acest mod, erau promovate oferte de muncă aparent inofensive, în special poziții de consultanță destinate foștilor sau actualilor angajați guvernamentali.

Departamentul de Justiție susține că, în cadrul acestei operațiuni, persoanele contactate erau încurajate să furnizeze rapoarte legate de activitatea profesională, precum și alte informații cu caracter sensibil, în schimbul unor plăți financiare.

Oficialii americani afirmă că operațiunea ar fi fost legată de serviciile de informații ale Chinei, iar organizatorii au încercat să își ascundă identitatea prin utilizarea criptomonedelor și a unor platforme de plată online, pentru a îngreuna trasabilitatea tranzacțiilor.

„Aceste confiscări de domenii oferă o imagine asupra modului în care actorii străini pot folosi promisiunea unor câștiguri facile pentru a atrage cetățeni americani să divulge informații sensibile sau clasificate, pe care sunt obligați să le protejeze”, a declarat John A. Eisenberg, procuror general adjunct pentru securitate națională.