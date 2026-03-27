Avertismentul economiștilor, despre reducerea accizelor la benzină și motorină: „Scumpirile vor veni oricum, cel mult întârziate cu o zi-două”

Reducerea accizelor la benzină și motorină nu va opri valul de scumpiri la pompă, ci cel mult îl va amâna pentru foarte scurt timp, avertizează profesorul în economie mondială, Christian Năsulea.

Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că „cel mai probabil” Guvernul va micșora accizele la carburanți. Potrivit economistului, măsura este luată prea târziu pentru a avea un impact real asupra prețurilor.

„Din păcate, din punctul meu de vedere, cu măsuri sau fără, momentan tot acolo mergem, pentru că este o criză provocată extern, de o amploare mai mare decât estimam inițial. Chiar dacă se va adopta această reducere de accize, ea nu va putea să producă decât, în cel mai bun caz, o întârziere mică, de câteva zile, în creșterea prețurilor”, a explicat Năsulea la Antena 3 CNN.

Economistul spune că scumpirile ar fi putut fi evitate dacă accizele ar fi fost reduse înainte de actuala criză energetică, generată de problemele de aprovizionare cu petrol, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă am fi avut accize mai mici când nu era criză energetică, lucrul acesta s-ar fi tradus în prețuri mai mici. Dar în momentul acesta, când este o efervescență totală pe piața internațională, o reducere de acciză sau de TVA va avea efectul de a întârzia creșterea prețurilor cu o zi-două. Însă, până la urmă, tot acolo ajungem”, a spus acesta.

Mai mult, există riscul ca eventualele ieftiniri temporare să atragă cumpărători din alte țări, ceea ce ar anula rapid efectul măsurilor.

„Vor observa comercianți sau consumatori din alte țări că s-a ieftinit temporar carburantul în România, vor veni să se alimenteze de aici și, până la urmă, tot acolo ajungem”, a explicat profesorul.

În opinia sa, atâta timp cât există dezechilibre pe piața internațională a carburanților, „prețurile vor continua să crească, indiferent câte eforturi face Guvernul României”.

Ca alternativă, Năsulea propune acordarea unor ajutoare punctuale pentru persoanele vulnerabile, după modelul aplicat în Bulgaria, dar avertizează că și această soluție are efecte secundare.

„Poate ar fi utilă o măsură similară cu cea a bulgarilor, un ajutor mic pentru persoanele fizice care depind de carburant. Însă nu ar trebui să ne aruncăm în scheme foarte costisitoare, pentru că, per total, tot acolo ajungem, iar banii aceștia se vor adăuga, de fapt, la prețul carburantului”, a spus economistul.

Totuși, el subliniază că o astfel de intervenție poate fi justificată, în contextul în care există categorii de oameni mult mai afectate de scumpiri.

Între timp, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind prețul carburanților, care va intra în vigoare de la 1 aprilie. Potrivit autorităților, prețurile ar putea scădea temporar cu până la 50 de bani pe litru.