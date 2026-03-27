Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Avertismentul economiștilor, despre reducerea accizelor la benzină și motorină: „Scumpirile vor veni oricum, cel mult întârziate cu o zi-două”

Reducerea accizelor la benzină și motorină nu va opri valul de scumpiri la pompă, ci cel mult îl va amâna pentru foarte scurt timp, avertizează profesorul în economie mondială, Christian Năsulea.

Declarația vine după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat că „cel mai probabil”  Guvernul va micșora accizele la carburanți. Potrivit economistului, măsura este luată prea târziu pentru a avea un impact real asupra prețurilor.

„Din păcate, din punctul meu de vedere, cu măsuri sau fără, momentan tot acolo mergem, pentru că este o criză provocată extern, de o amploare mai mare decât estimam inițial. Chiar dacă se va adopta această reducere de accize, ea nu va putea să producă decât, în cel mai bun caz, o întârziere mică, de câteva zile, în creșterea prețurilor”, a explicat Năsulea la Antena 3 CNN.

Economistul spune că scumpirile ar fi putut fi evitate dacă accizele ar fi fost reduse înainte de actuala criză energetică, generată de problemele de aprovizionare cu petrol, inclusiv blocarea Strâmtorii Ormuz.

„Dacă am fi avut accize mai mici când nu era criză energetică, lucrul acesta s-ar fi tradus în prețuri mai mici. Dar în momentul acesta, când este o efervescență totală pe piața internațională, o reducere de acciză sau de TVA va avea efectul de a întârzia creșterea prețurilor cu o zi-două. Însă, până la urmă, tot acolo ajungem”, a spus acesta.

Mai mult, există riscul ca eventualele ieftiniri temporare să atragă cumpărători din alte țări, ceea ce ar anula rapid efectul măsurilor.

„Vor observa comercianți sau consumatori din alte țări că s-a ieftinit temporar carburantul în România, vor veni să se alimenteze de aici și, până la urmă, tot acolo ajungem”, a explicat profesorul.

În opinia sa, atâta timp cât există dezechilibre pe piața internațională a carburanților, „prețurile vor continua să crească, indiferent câte eforturi face Guvernul României”.

Ca alternativă, Năsulea propune acordarea unor ajutoare punctuale pentru persoanele vulnerabile, după modelul aplicat în Bulgaria, dar avertizează că și această soluție are efecte secundare.

„Poate ar fi utilă o măsură similară cu cea a bulgarilor, un ajutor mic pentru persoanele fizice care depind de carburant. Însă nu ar trebui să ne aruncăm în scheme foarte costisitoare, pentru că, per total, tot acolo ajungem, iar banii aceștia se vor adăuga, de fapt, la prețul carburantului”, a spus economistul.

Totuși, el subliniază că o astfel de intervenție poate fi justificată, în contextul în care există categorii de oameni mult mai afectate de scumpiri.

Între timp, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind prețul carburanților, care va intra în vigoare de la 1 aprilie. Potrivit autorităților, prețurile ar putea scădea temporar cu până la 50 de bani pe litru.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
digi24.ro
image
https://stirileprotv.ro/show-buzz/hailey-bieber-intr-o-tinuta-indrazneata-la-biserica-a-participat-la-slujba-fara-sotul-ei-justin-bieber.html
stirileprotv.ro
image
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
gandul.ro
image
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
mediafax.ro
image
Jucătorul uitat care ar fi putut întoarce soarta calificării în Turcia. Cifre impresionante ale fotbalistului neconvocat de Mircea Lucescu
fanatik.ro
image
Cum au schimbat aplicațiile de întâlniri modul în care oamenii formează relații. Denisa Stancioiu, psihoterapeut: „Trăim cu iluzia unei piețe infinite”
libertatea.ro
image
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
În Islanda, casele nu folosesc electricitate sau gaz pentru încălzire, ci au un sistem mult mai interesant și mai sustenabil
antena3.ro
image
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
observatornews.ro
image
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi bani a cheltuit Nicusor Dan pe vizitele externe în 2025? Suma nici nu se compară cu cea de care a dispus Iohannis
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, apariție neașteptată după despărțirea de Alexandru Țiriac. Are legătură cu un celebru tenismen
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Andreea Marin și Dan Alexa, împreună la Parlamentul European. Sănătatea mintală a copiilor în era digitală, în centrul unei dezbateri la Bruxelles
actualitate.net
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
click.ro
image
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
girl completing homemade cupcakes jpg
Răsfăț dulce în zilele de post: 5 idei de deserturi economice și rapide pentru familia ta
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
