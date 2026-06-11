Așteptări sumbre în rândul populației: 8 din 10 români cred că urmează noi creșteri de prețuri

Aproape trei sferturi dintre consumatorii români (72%) descriu situația economică a țării în termeni negativi, în creștere cu opt puncte procentuale față de anul trecut și semnificativ peste media europeană de 56%, arată cel mai recent studiu privind percepțiile consumatorilor realizat de Boston Consulting Group (BCG).

Inflația și energia, principalele surse de îngrijorare

Potrivit cercetării, principalele surse de îngrijorare pentru români sunt prețurile la energie (75%) și inflația (73%), ambele la cele mai ridicate niveluri din Europa în rândul preocupărilor analizate. În același timp, 73% dintre respondenți au o percepție negativă asupra climatului politic, comparativ cu 61% la nivel european.

Chiar dacă percepțiile asupra economiei sunt tot mai pesimiste, românii rămân relativ optimiști în ceea ce privește propria stare de bine: 77% își evaluează pozitiv sănătatea mentală, iar 62% sănătatea fizică, peste mediile europene, relatează Agerpres.

83% se așteaptă la noi scumpiri

Studiul mai arată că românii devin tot mai precauți în privința banilor. Peste 40% declară că orice venit suplimentar ar merge către economii, nu către consum, în contextul în care mulți se așteaptă la scăderea veniturilor în următoarele șase luni. În același timp, 83% anticipează noi creșteri ale prețurilor la bunuri și servicii, ceea ce menține presiunea asupra bugetelor gospodăriilor.

„Cea mai relevantă constatare este că românii ar economisi banii în cazul unei creșteri de venituri, mai degrabă decât să îi cheltuie. Ei anticipează scăderea veniturilor, iar peste 40% declară că orice venit suplimentar ar merge direct către economii. În acest context, nu ne așteptăm la o revenire rapidă a consumului, chiar dacă economia se îmbunătăţeşte. În acest mediu, promoțiile au un impact limitat; ele influențează mai degrabă distribuția coșului de cumpărături decât volumul total, consumatorii alegând ce brand capturează cheltuiala deja existentă”, a declarat Gyorgy Lakatos-Torok, partener BCG, în comunicat.

La nivel european, pesimismul consumatorilor continuă să crească pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 56% în 2026, față de 54% în 2025 și 49% în 2024. În prezent, 53% dintre europeni sunt îngrijorați de finanțele zilnice, iar șase din zece se tem pentru veniturile la pensie.

În ceea ce privește consumul, românii își concentrează cheltuielile pe produse esențiale, precum alimentele, produsele de curățenie și îngrijirea animalelor de companie, în timp ce reduc cheltuielile discreționare, inclusiv moda, băuturile alcoolice, mobilierul și băuturile non-alcoolice.

Promoțiile joacă un rol important în deciziile de cumpărare: 77% dintre consumatori afirmă că sunt influențați de reduceri, iar între 45% și 64% ar fi dispuși să schimbe brandul pentru o ofertă mai bună. Cu toate acestea, românii rămân ușor mai loiali brandurilor decât media europeană, iar adoptarea mărcilor private este mai redusă — doar 35% dintre consumatori cumpără frecvent produse ale retailerilor, sub media europeană.

România, în urma Europei la digitalizarea cumpărăturilor

Studiul mai evidențiază și faptul că România rămâne în urma altor piețe europene în ceea ce privește utilizarea canalelor digitale pentru descoperirea și achiziția produselor, magazinele fizice având în continuare un rol esențial în decizia de cumpărare.

În privința sustenabilității, aceasta rămâne un criteriu secundar: 59% dintre români o iau în considerare ocazional, însă doar 16% sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sustenabile, ușor sub media europeană de 17%.

BCG a realizat studiul pe aproximativ 1.800 de consumatori români în aprilie 2026, ca parte a unei cercetări extinse în 11 țări europene, cu peste 20.000 de respondenți.