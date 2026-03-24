Cât încasează statul din prețul pe un litru de motorină. Expert: O reducere a prețului cu 50 de bani ca în 2022 ar fi făcut mult bine

Marele câștigător al scumpirii prețului carburanților din România rămâne în continuare statul român, chiar dacă plafonează adaosul comercial pe care îl practică benzinăriile. În cele ce urmează vom explica cum se formează prețul carburanților și cât încasează statul din prețul fiecărui litru de motorină.

Prețul carburanților în România se formează dintr-o combinație de costuri de producție/import, accize (taxe de stat), TVA (taxa pe valoarea adăugată), marja de profit a distribuitorilor (benzinăriilor) și, influențat de piața internațională (petrol Brent), factori specifici (cerere/ofertă, curs valutar). Practic, e suma costului materiei prime, a taxelor (accize + TVA) și a profitului.

De la 1 ianuarie 2026, acciza la benzină a fost majorată la 3,06 lei pe litru, iar acciza la motorină la 2,80 lei pe litru, TVA aplicat fiind de 21%.

Formula de calcul este relativ simplă: prețul final rezultă din adunarea prețului de bază cu acciza, peste care se aplică TVA, la care se adaugă ulterior marja distribuitorului. Prețul de bază include costul țițeiului, rafinarea și transportul, și variază în funcție de cotațiile internaționale ale petrolului și de cursul valutar. În România, acesta este în prezent în jur de 3,5–4 lei pe litru.

Peste acest cost se adaugă acciza, o taxă fixă stabilită de stat, care în 2026 este de aproximativ 2,80 lei pe litru de motorină. Un aspect esențial este că acciza nu depinde de prețul petrolului: chiar dacă acesta scade, acciza rămâne aceeași, ceea ce limitează scăderea prețului final la pompă.

TVA de 21% după ce se adaugă acciza

După adăugarea accizei, se aplică TVA-ul, care în prezent este de 21%. Important este că TVA-ul nu se aplică doar la costul de bază, ci la întreaga sumă rezultată după includerea accizei. Cu alte cuvinte, se aplică o taxă inclusiv peste o altă taxă, ceea ce amplifică impactul fiscal asupra prețului final.

Spre exemplu, dacă luăm un preț de bază de aproximativ 3,8 lei pe litru și adăugăm acciza de 2,80 lei, rezultă un subtotal de 6,60 lei. Aplicând TVA de 21%, obținem încă aproximativ 1,39 lei. La această sumă se adaugă marja comercială, de regulă între 0,3 și 0,6 lei pe litru. Astfel, prețul final ajunge în jurul valorii de 8,3–8,5 lei pe litru, atât cât era în urmă cu mai bine de două săptămâni.

Din această sumă, partea care revine statului este semnificativă. Acciza și TVA însumează aproximativ 4,1–4,2 lei pe litru, adică aproape jumătate din prețul plătit de consumator.

Când costul petrolului scade, ponderea taxelor poate depăși chiar 60% din prețul final.

Calculat la prețul de astăzi, de circa 10 lei/litrul de motorină, acciza este de 2,8 lei, TVA de 1,7 lei, marja comercială extra profit a benzinăriei 0,3 lei, profitul 0,1 lei, iar costul real al motorinei de 5,1 lei.

Concret, la un preț de 10 lei/litru:

aproape 4,5 lei merg direct la stat

5,1 lei reprezintă costul efectiv al carburantului

0,4 marja comercială a benzinăriei.

„De exemplu, Petrom și Rompetrol nu au marjă comercială”, a declarat expertul în energie Dumitru Chisăliță pentru „Adevărul”.

Orice efect al creșterii taxelor are efect multiplicator

Două mecanisme explică de ce prețurile la pompă cresc sau scad mai lent decât cotațiile petrolului. În primul rând, acciza este fixă și nu se ajustează în funcție de piață. În al doilea rând, TVA-ul se aplică peste întreaga sumă, inclusiv peste acciză, ceea ce înseamnă că orice creștere a taxelor are un efect multiplicator.

Majorările recente de taxe au avut un impact direct asupra prețurilor. Creșterea accizelor a adăugat câteva zeci de bani pe litru, iar majorarea TVA la 21% a mai adus aproximativ 10–15 bani în plus. Cumulate, aceste modificări pot duce la o scumpire de aproximativ 0,5 lei pe litru.

Barilul de petrol Brent era cotat marți dimineață la 101,64 dolari, în scădere față de luni când era 104,78.

În România, motorina standard se vinde marți la 9,82 lei/litru la Socar, 9,84 lei/litru la Petrom, 9,93 lei/litru la Mol, 9,97 lei/litru la OMV, 9,98 lei/litru la Rompetrol și 10,22 lei/litru la Lukoil.

Motorina premium se vinde marți cu 10,26 lei/litru la Petrom, 10,47 lei/litru la Mol, 10,52 lei/litru la OMV, 10,58 lei/litru la Lukoil și 10,59 la Rompetrol.

Chisăliță: O reducere a prețului cu 50 de bani ca în 2022 ar fi făcut mult mai bine

Întrebat dacă o reducere cu 50 de bani a accizei (care este 2,8 lei/litru de motorină) n-ar fi avut un impact mai mare în reducerea prețului final al motorinei decât plafonarea adaosului comercial, expertul în energie Dumitru Chisăliță a declarat că impactul ar fi fost cu siguranță mai mare.

„O scădere a accizei cu 50 de bani din cei 2,8 lei/litru ar fi modificat substanțial prețul. Dar înțelegem că nu se dorește acest lucru”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.

El a explicat că una dintre soluțiile pe care le-a propus Guvernului a fost instituirea unei reduceri de 50 de bani, din care jumătate să fie suportată de stat și jumătate de către benzinării, așa cum a fost în 2022.

„Noi am propus o reducere a prețului la pompă cu 50 de bani/litru, din care 25 de bani să fie suportați de către stat și 25 de bani de către benzinărie. Statul a încasat 456 milioane de lei din creșterea TVA. Ar putea folosi acești bani pentru reducerea temporară a prețului la motorină. Dacă ar elimina și taxa la taxă (adică aplicarea TVA după ce se adună prețul materiei prime cu acciza - n. red.), motorina ar ajunge sub 9 lei”, a declarat Chisăliță pentru „Adevărul”.