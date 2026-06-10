Blaj, un municipiu cu mai puțin de 18.000 de locuitori, va avea o centură ocolitoare spectaculoasă, construită cu ajutorul fondurilor europene. Lucrările la varianta ocolitoare au început în 2025 și ar putea fi finalizate până la începutul anului 2027.

Centura municipiului Blaj, din județul Alba, a intrat în șantier în primăvara anului 2025, iar lucrările au ajuns la un progres de circa 60 la sută. Noua șosea, care va scoate traficul greu din centrul orașului de pe Târnava Mică, va avea o lungime de aproximativ șapte kilometri, pe un traseu care urcă pe dealurile din jurul Blajului, dar și un viaduct curb, de aproape 450 de metri.

Viaduct curb pe centura Blajului

„La viaduct s-au montat grinzile pe structură metalică de oțel. Sunt grinzi intercalate cu celelalte grinzi de beton, întrucât acest viaduct are două curbe, una peste râul Târnava și cealaltă peste calea ferată, iar intercalarea cu acestea este necesară pentru dilatări și pentru lucrările de beton. Fiecare dintre cele două grinzi are câte 76 de tone”, informa recent Valentin Rotar, primarul municipiului Blaj.

Potrivit primarului municipiului Blaj investiția în noua centură are o valoare de 245 de milioane de lei, iar lucrările ar putea fi finalizate, în funcție de condițiile meteorologice, până la sfârșitul anului 2026 sau în primele luni ale anului 2027.

Construcția este finanțată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Traseul variantei ocolitoare pornește din DN 14B Copșa Mică–Teiuș, ocolește Blajul prin nord și revine în DN 14B. Centura va avea o lungime de aproximativ 6,8 kilometri și va fi conectată la viitorul Drum TransRegio Blaj–Teiuș–A10.

→ Imaginea 1/16: Centura municipiului Blaj, Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) JPG

Proiectul TransRegio, aflat încă în etapa de pregătire, prevede modernizarea unor porțiuni ale DN 14B și amenajarea unor sectoare noi, pe o lungime totală de aproape 21 de kilometri. Noul drum va asigura o legătură mai rapidă între Blaj și autostrada A10 Sebeș–Turda, prin nodul rutier de la Teiuș.

Orașul dezvoltat cu ajutorul investițiilor private

În afara noii centuri, alte două investiții publice importante au fost realizate în ultimii ani la Blaj. O sală polivalentă a fost construită pe malul Târnavei, din fonduri proprii ale municipalității și de la bugetul județului Alba, fiind deschisă localnicilor care doresc să practice sport.

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Aici activează echipa feminină Volei Alba Blaj, campioană a României. În centrul orașului, „Podul Minciunilor”, peste calea ferată, a fost reconstruit în 2022 și transformat într-un pasaj feroviar cu aspect futurist, luminat ambiental în timpul nopții.

Municipiul Blaj s-a dezvoltat în ultimii ani mai ales datorită investițiilor private, care au adus locuri de muncă și stabilitate economică. Cea mai cunoscută dintre ele a fost realizată de Bosch, care a deschis în 2007 prima sa fabrică de componente auto din România.

În ultimii ani, grupul german a avut peste 2.500 de angajați la Blaj, atât din oraș, cât și din împrejurimile sale. Și alte companii au fost atrase să investească în orașul aflat la circa 30 de kilometri de Autostrada Transilvania și traversat de Magistrala CFR 300, modernizată ca parte a Coridorului IV Paneuropean.

Blaj, locul Marii Adunări Naționale din 1848

Blaj este cunoscut ca un centru important al comunității greco-catolice. Episcopia Greco-Catolică de la Blaj a fost înființată la începutul secolului al XVIII-lea și a avut o contribuție majoră la dezvoltarea culturală, politică și religioasă a românilor din Transilvania.

La mijlocul secolului al XVIII-lea, la Blaj a fost fondată prima școală cu predare în limba română din Transilvania, de către episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron. Din aceeași perioadă datează și Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj, unul dintre cele mai importante monumente ale Bisericii Române Unite cu Roma.

→ Imaginea 1/23: Centura municipiului Blaj Foto Valentin Rotar Facebook (1) jpg

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Un alt reper important al Blajului este Câmpia Libertății, locul Marii Adunări Naționale din mai 1848, la care au participat peste 30.000 de români. Aici ei au cerut recunoașterea ca națiune distinctă, reprezentare în Dietă, desființarea iobăgiei fără despăgubire, înființarea de școli românești în toate localitățile, utilizarea limbii române în administrație și acordarea de libertăți politice tuturor naționalităților din Transilvania.

Ansamblul monumental de la Câmpia Libertății și centrul istoric sunt incluse pe Via Transilvanica.

Într-un parc din Blaj, un stejar vechi de peste șase secole amintește de Avram Iancu, care, alături de alți intelectuali români ai vremii, s-a implicat în organizarea Marii Adunări din mai 1848.