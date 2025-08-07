search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Exclusiv Ce spune Biserica despre funeraliile de stat ale unui președinte ateu sau de altă confesiune

0
0
Publicat:

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a fost condus joi, 7 august, pe ultimul drum cu o slujbă religioasă ortodoxă completă, oficiată la Biserica Palatului Cotroceni, în prezența unui episcop și a unui sobor de preoți.

Sicriul lui Ion iliescu acoperit de drapelul României, dus pe brațe de militari
Iliescu, înmormântat creștinește, deși era cunoscut drept ateu FOTO Inquam/ Bogdan Buda

Ceremonia a stârnit reacții diverse în spațiul public, mai ales în contextul reputației fostului lider drept ateu convins. De ce a fost totuși slujba oficiată, cine ia această decizie și ce prevede rânduiala Bisericii Ortodoxe Române în astfel de cazuri?

Preotul Constantin Stoica, fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, a explicat totul pentru Adevărul.

Cum a decurs slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu

Slujba religioasă de înmormântare a fostului președinte Ion Iliescu a avut loc joi dimineață, 7 august 2025, la Biserica Palatului Cotroceni, un lăcaș de cult cu încărcătură simbolică, situat în incinta instituției prezidențiale.

Ceremonia a fost oficiată de Preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, alături de un sobor de preoți și diaconi. Alegerea unui episcop pentru această slujbă este, potrivit BOR, o formă de respect pentru demnitatea funcției pe care Ion Iliescu a deținut-o – cea de președinte al României.

După slujba religioasă, cortegiul funerar s-a deplasat către Cimitirul Militar Ghencea III, unde a avut loc înmormântarea în cadru privat, în prezența familiei, a apropiaților și a unor oficiali ai statului. Ghencea III este cunoscut ca loc de odihnă finală pentru numeroase personalități ale vieții militare și politice din România.

Un detaliu care a atras atenția jurnaliștilor prezenți și a fost ulterior comentat și în presa religioasă a fost lipsa inscripției „INRI” pe crucea așezată lângă sicriu. În mod tradițional, pe crucile ortodoxe este inscripționat „INRI” – prescurtarea de la Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor, expresia pusă deasupra crucii lui Hristos conform Evangheliilor.

În cazul lui Ion Iliescu, crucea conținea doar numele complet, data nașterii (3 martie 1930) și data morții (5 august 2025), fără formula consacrată „INRI”. Acesta rămâne însă doar un detaliu de ordin simbolic, care nu afectează validitatea slujbei ortodoxe.

„Nu avem dublu-standard” – BOR aplică aceleași reguli pentru toți creștinii ortodocși

Constantin Stoica a explicat că nu există tratament preferențial pentru președinți, politicieni sau alte persoane publice atunci când vine vorba despre ritualurile ortodoxe. Ce contează este statutul de creștin-ortodox botezat, nu activitatea religioasă vizibilă pe timpul vieții.

„În cultul creștin-ortodox nu există diferențe între înmormântarea pentru un președinte și pentru o persoană obișnuită. Nu avem dublu-standard. Ceea ce se face pentru o înmormântare standard se face și pentru un președinte, pentru un politician ș.a.m.d. Nu există diferențe din punctul acesta de vedere”, a spus fostul purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, pentru Adevărul.

Botezul, garanție a slujbei de înmormântare

Una dintre întrebări a vizat situația în care o persoană nu a fost practicantă sau chiar a negat religia în mod public. În cazul lui Ion Iliescu, figura sa a fost adesea asociată cu ateismul de partid, iar participarea sa la viața religioasă părea inexistentă.

Totuși, BOR nu face „audit de credință” post-mortem.

„Este greu de cuantificat. De multe ori, avem de-a face cu înmormântări pentru persoane care n-au trecut toată viața pe la biserică. Orice persoană botezată creștin-ortodox beneficiază de slujbă de înmormântare. Sunt foarte puține excepții de la regulă: sinuciderea sau preferința pentru incinerare și altele. Nu aici este problema. Conluzia asta ar fi: Atâta vreme cât a fost botezat creștin-ortodox, beneficiază de slujbă de înmormântare, a conchis părintele Constantin Stoica.

Ce se întâmplă în cazul unui președinte protestant?

În lumina întrebărilor privind și alți președinți ai statului, Constantin Stoica a vorbit și despre o eventuală ceremonie religioasă pentru Klaus Iohannis, cunoscut ca membru al Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană (luterană).

Poziția BOR este clară și fermă:

„Noi suntem creștini-ortodocși. În asemenea cazuri, se oficiază înmormântarea în biserica de care aparține. Este regula principială pentru orice persoană. Nu putem, noi ca ortodocși, să înmormântăm musulmani, catolici sau altă confesiune creștină. Asta nu înseamnă că acea persoană nu poate participa la înmormântarea unui frate, prieten sau rudă care aparține altei religii.”
Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
digi24.ro
image
Arădeanul acuzat că și-a ucis fosta iubită a fost reținut. A târât-o după maşină aproape 2 km, chiar cu 100 de km/h
stirileprotv.ro
image
ZODIACUL chinezesc de vineri, 8 august 2025. Este o zi solicitantă!
gandul.ro
image
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
mediafax.ro
image
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
fanatik.ro
image
Cum a preluat Ion Iliescu puterea absolută în timpul Revoluției din decembrie 1989. „Am intrat în legătură cu ambasada sovietică ca să comunice la Moscova, să se ştie cine suntem şi ce vrem”
libertatea.ro
image
O decizie luată de Trump l-a făcut pe Putin să se dezlănțuie asupra Ucrainei. „E clar că s-a simțit încurajat”
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
”Donald Trump a jurat”. Președintele american a anunțat o măsură fără precedent
digisport.ro
image
Guvernul promite concedieri, dar angajează pe bandă rulantă: numărul bugetarilor este în plină creștere
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Momentul în care un şofer plonjează cu maşina în Olt, după ce a adomit la volan. Turcul a ieşit prin portbagaj
observatornews.ro
image
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
cancan.ro
image
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
prosport.ro
image
Vestea tristă a zilei! Nina Iliescu a cedat chiar înainte de înmormântarea fostului preşedinte. Era de aşteptat, spun...
playtech.ro
image
Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
digisport.ro
image
Scenariu-șoc - se repetă schema lui Iohannis? 'PNL și PSD vor să dea afară USR de la guvernare' - Caramitru vorbește despre 'detronarea' lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
kanald.ro
image
Un cunoscut jurnalist a intervievat versiunea AI a unui adolescent ucis...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
Cât costă să cumperi un an de vechime în 2025. Ce trebuie să știe cei care vor să iasă la pensie fără să transpire
romaniatv.net
image
Întârzie facturile la energie electrică și gaze. Data la care vor primi românii plicurile cu noile tarife
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Un băiețel de șapte ani a dispărut de acasă. A bătut la ușă după 10 ani. Părinții au încremenit când l-au văzut
actualitate.net
image
Cum și-a spălat Ion Iliescu păcatele față de România înainte să moară
actualitate.net
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului
click.ro
image
Ciorbă de legume ca la Mănăstirea Putna. Chiar și în timpul Postului Adormirii Maicii Domnului mâncarea poate avea un gust de neuitat.
click.ro
image
Semnele zodiacale care vor simți o protecție divină în următoarele zile. Li se vor întâmpla miracole peste noapte
click.ro
Pippa Middleton profimedia 0889867503 jpg
Anunțul fericit făcut de sora lui Kate Middleton! Pippa o va face din nou mândră pe Prințesa de Wales
okmagazine.ro
Tyra Banks foto Profimedia jpg
Superba Tyra Banks recunoaște că are „o dependență erotică dezgustătoare”
clickpentrufemei.ro
ion iliescu jpg
Personajul care devenise Ion Iliescu la un moment dat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât costă sicriul în care a fost depus trupul neînsuflețit al lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, Gabriela Lucuțar, patroană de pompe funebre, dezvăluie prețul
image
Șnițele de conopidă. Un preparat delicios de post, perfect în Postul Adormirii Maicii Domnului

OK! Magazine

image
8.08, ziua magică a anului. Cum poți să-ți setezi dorințe care chiar să se împlinească. Ritual simplu de manifestare în Portalul Leului

Click! Pentru femei

image
Ce-a făcut Brad Pitt chiar în ziua în care mama lui a murit. E surprinzător!

Click! Sănătate

image
De ce se înverzeşte gălbenuşul ouălor fierte? Sunt sigure pentru consum?