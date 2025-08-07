China, mesaj de condoleanțe după moartea lui Ion Iliescu. „Un vechi prieten al poporului chinez”

China a transmis, joi, un mesaj oficial de condoleanțe în urma decesului fostului președinte Ion Iliescu, pe care l-a numit „un vechi prieten al poporului chinez” și un susținător al relațiilor de cooperare dintre cele două țări, potrivit agenției Xinhua citată de Agerpres.

China regretă profund trecerea moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, potrivit agenției Xinhua.

„Ion Iliescu, un lider important al României şi un vechi prieten al poporului chinez”

„Ion Iliescu, un lider important al României și un vechi prieten al poporului chinez, şi-a adus o contribuție semnificativă la dezvoltarea relațiilor sino-române și la cooperarea prietenească dintre cele două țări”, a subliniat reprezentantul MAE chinez.

„Regretăm profund moartea fostului preşedinte Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului şi poporului român, precum şi familiei sale”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Fostul președinte ales imediat după revoluție a fost înmormântat cu onoruri militare

Fostul preşedinte al României Ion Iliescu a fost înmormântat joi, în Cimitirul Militar Ghencea III, cu onoruri militare.

Ion Iliescu a murit marți, la ora 15:55, la Spitalul ''Agrippa Ionescu'' din Capitală, unde era internat de 57 de zile. Avea 95 de ani.

Timp de două zile, în memoria celui care a condus România între anii 1990 - 1992, 1992 - 1996 şi 2000 - 2004 au fost organizate funeralii de stat, iar joi a fost zi de doliu național, drapelul României fiind coborât în bernă.