Nina Iliescu, mesaj emoționat în ziua înmormântării soțului ei: „O imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun”

Nina Iliescu, soția fostul președinte Ion Iliescu, a transmis un mesaj emoționant în ziua înmormântării celui care i-a fost partener de viață peste 70 de ani. „Cea mai grea zi din viața mea”, a spus aceasta.

Mesajul a fost postat pe blogul lui Ion Iliescu.

„În cea mai grea zi din viața mea, care a însemnat o viață rotundă alături de Ion Iliescu, vreau să mulțumesc tuturor celor care au organizat, susținut și participat la funeraliile primului Președinte al României libere și democrate.

Vă mulțumesc pentru că ați răspuns cu demnitate la demnitate, cu dragoste și prețuire, la devotamentul și slujirea lui pentru România. Mulțumesc doctorilor și personalului medical care în ultimele două luni au depus eforturi uriașe ca boala să nu învingă mai furios și mai devreme”, a scris Nina Iliescu, pe blogul fostului președinte.

Nina Iliescu a mulțumit celor care au participat la ceremonie și au adus un omagiu fostului președinte.

„Sunt recunoscătoare tuturor celor care au participat astăzi la solemna ceremonie a unei despărțiri pământești, dar și celor care au adus un omagiu sincer, din diferite părți ale țării, oamenilor pe care nu îi cunosc, dar cu care am împărtășit iubirea pentru țară și pentru Ion Iliescu.

Pentru mine e o imensă durere, alinată de onoarea cu care v-ați luat rămas bun de la un om, un lider, un prieten, un adversar. Port respect tuturor celor care mi-au fost aproape și au îngrijit doliul inimii mele”, a transmis Nina Iliescu.

Povestea de dragoste dintre Ion Iliescu și soția sa, Nina, a început în 1948, când amândoi aveau 18 ani și erau elevi de liceu în București. Fostul președinte Ion Iliescu a povestit într-o emisiune TV cum a cunoscut-o pe soția sa, unde s-au sărutat întâia oară și cine le-a cântat la nuntă.

„Ne-am cunoscut la 18 ani, eram elevi amândoi, ea la Haşdeu, eu la Spiru Haret, eram activi şi unul şi celălalt. Primul sărut, ca la fiecare, în parcul Cişmigiu. Şi apoi plimbările prin Parcul Carol. Eu locuiam în Piaţa Filaret şi mergeam deseori în parcul vecin nouă”, a rememorat Iliescu, potrivit unui material din arhiva „Adevărul”.

Soția fostului președinte nu a participat la înmormântare, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Fostul președinte Ion Iliescu a fost condus pe ultimul drum, iar cei care i-au fost aproape au fost foștii premieri PSD: Nicolae Văcăroiu, Adrian Năstase, Marcel Ciolacu şi Viorica Dăncilă. De asemenea, fostul președinte Emil Constantinescu a fost prezent la funeralii, dar și premierul Ilie Bolojan.

Ion Iliescu a murit marți, 5 august 2025, la ora 15:55, la 95 de ani, au anunțat Guvernul României și Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Fostul președinte, figură emblematică a istoriei recente a României, era internat de două luni, iar de trei zile era în comă. Starea de sănătate a lui Iliescu s-a deteriorat semnificativ în ultimele 48 de ore. Ion Iliescu se afla într-o stare critică, caracterizată prin instalarea progresivă a disfuncțiilor multiple de organe.

Ziua înmormântării lui Ion Iliescu a fost declarată zi de doliu național.

În cadrul ceremoniei private din Cimitirul Ghencea III, au fost trase salve de tun în onoarea fostului președinte.