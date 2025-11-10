Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost arestați la Napoli. Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor după o bătaie la o benzinărie din Pitești.

Manelistul Dani Mocanu și fratele lui au fost prinși la Napoli.

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia”, a transmis Poliția Română.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

„În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, a mai precizat IGPR.

Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor, joi, 6 noiembrie, numai că, atunci când poliţiştii s-au prezentat la domiciliul acestora din Ştefăneşti – Argeş pentru a pune în aplicare mandatele de arestare, cei doi dispăruseră deja.

Cei doi au fost dați în urmărire internațională.