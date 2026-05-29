Logica ministerului lui Miruță. Analiză în contextul dronei care a căzut pe un bloc la Galați

Firește, ne preocupă situația creată de drona care a căzut pe acoperișul unui bloc din centrul Galațiului. Am văzut, ați văzut și dumneavoastră seria de condamnări vehemente venite din partea autorităților noastre proaspăt trezite din somn și extrem de nervoase deoarece, din nou, a câta și a câta oară, se descoperă ca fiind nerezolvată problema securității noastre naționale care, dacă sunteți cumva de acord, ar trebui să-i preocupe mai mult decât urgența de acum, adică cine va fi prim ministru și cum se vor repartiza scaunele.

Drona a căzut pe un bloc din centrul Galațiului FOTO Inquam
Poate din această cauză ar fi posibil să treacă neobservată declarația fascinantă și plină de învățăminte a domnului colonel MApN Cristian Popovici, oficial cum s-ar spune, care, ca să înțeleagă cetățenii, a explicat cum stă treaba cu adevărat. Felicitări pentru curaj, acum chiar că imaginea este completă și te umple de uimire/spaimă. Ce zice domnul colonel reprezentant al ministerului domnului Miruță?

Deşi regulile de angajare ne permit şi avem o lege care ne permite să angajăm drone, drept dovadă că, acum două săptămâni, în Lituania, cu aceeaşi lege şi cu aceleaşi proceduri NATO, piloţii noştri au fost în măsură să angajeze acea dronă şi să o doboare, repet, avem proceduri, avem tactici, avem ştiinţă, avem expertiză, din păcate, în această situaţie în care ne găsim aici, cu Ucraina foarte aproape de graniţă, unde nu avem voie să tragem, şi cu aglomerări urbane, Brăila-Galaţi, unde restricţia este de a nu folosi armamentul letal, suntem puşi în situaţia de a nu angaja o ţintă, de teama de a nu crea o pagubă mai mare decât am putea preveni”.

Păi dacă așa stau lucrurile, văzând zi și noapte cum crește intensitatea ostilităților în Ucraina, cum sunt atacate nave în Marea Neagră? Nouă ce ne rămâne de făcut dacă, uite ce spune omul armata română are interdicție de a folosi armament letal în apropierea graniței cu Ucraina unde nu e voie să tragem și cu aglomerări urbane Brăila-Galați unde suntem puți în situația de a nu angaja o țintă...”.

Păi atunci, în logica supraviețuirii după ce-l auzi pe domnul colonel exprimându-se liber, ce le mai rămâne de făcut bieților locuitori din proximitatea zonei de frontieră cu Ucraina sau din marile aglomerări urbane de tipul Brăila-Galați? Să se mute preventiv de acolo, să-și construiască urgent (pe cheltuială proprie și după ce au obținut toate aprobările necesare de la primărie și pompieri) buncăre personale, să participe la cursuri obligatorii (plătite personal) de tras cu praștia (model profesional, tactic laser, cu vizor infraroșu +100 juli, 400 m rază de acțiune) în drone?

Asta e ce le rămâne din moment ce aflăm că armata română funcționează în 2026 cu un regulament intern care stipulează că este interzisă folosirea forței letale pentru intervenții în apărarea unor ținte sau locații aflate pe teritoriul nostru național.

În această situație, la modul foarte serios, ar trebui să fie publicată lista localităților unde, la caz de nevoie, ar fi stipulată permisiunea expresă ca armata română să folosească armamentul din dotare și, în paralel, să avem și o listă cu aglomerările urbane unde funcționează interdicția de care amintea atât de precis colonelul de la ministerul domnului Miruță. În a doua situație, cred că ar fi obligatoriu de precizat și care sunt, totuși, capacitățile militare de apărare existente și, dacă funcționează, ce muniție folosesc. Asta deoarece, în unele cazuri, s-a văzut că și alicele pot provoca oarecare leziuni.

Intrăm în zona absurdului? Dacă nu se oferă explicațiile necesare, chiar că da.

