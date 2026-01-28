Băsescu a câștigat procesul cu Administrația Prezidențială: câți bani trebuie să îi plătească statul după suspendarea indemnizației

Curtea de Apel Bucureşti a decis, miercuri, să îi dea câștig de cauză fostului președinte Traian Băsescu în procesul cu Administraţia Prezidenţială. Decizia nu este, însă, definitivă.

”Admite cererea. Anulează Ordinul nr.55/2022 şi adresa SG 6462/26.05.2022. Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 754.234,84 lei reprezentând indemnizaţia lunară netă acordată persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român aferentă perioadei 23.03.2022- 31.07.2025. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 17.648 lei”, se arată în minuta instanţei.

Decizia poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare, potrivit News.ro.

Amintim că judecătorii au reluat pe 9 octombrie procesul în care Traian Băsescu cere să recupereze vila de protocol și beneficiile pierdute după ce, în 2022, a fost declarat colaborator al fostei Securități.

La începutul lunii iulie a anului trecut, CCR a decis, cu unanimitate de voturi, că modificările aduse Legii 406/2001 sunt neconstituționale, iar Traian Băsescu își recâștigă drepturile pe care le-a avut în calitate de șef al statului român.

În august, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului președinte Traian Băsescu.