Decizie în cazul reorganizării ANRE: angajații au pierdut lupta împotriva tăierii salariilor. Șeful instituției câștigă 15.000 de euro

Curtea de Apel București s-a pronunţat, joi, în cazul reorganizării ANRE. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată în termen de cinci zile.

Curtea de Apel București a respins joi, 29 ianuarie, cererea formulată de angajații Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) prin care încercau să blocheze măsurile de reducere a salariilor și disponibilizare adoptate de Guvernul Bolojan. Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată în termen de cinci zile.

Cererile angajaților ANRE și motivarea instanței

Peste 100 de angajați ai ANRE, instituția responsabilă de reglementarea piețelor de energie și gaze naturale, au dat în judecată conducerea autorității la începutul acestui an. Ei au solicitat anularea deciziilor de reducere a salariilor cu 30% și de disponibilizare a 14 dintre cei 300 de angajați, măsuri luate de conducerea ANRE în baza Legii de reformă a instituțiilor publice, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament.

În așteptarea soluționării pe fond a cauzei, angajații au cerut instanței să suspende actele administrative care au dispus reorganizarea, însă Curtea de Apel București a respins acțiunea ca neîntemeiată.

„Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Respinge acţiunea formulată în contradictoriu cu acest pârât ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţiile lipsei de interes şi inadmisibilităţii, ca neîntemeiate. Respinge acţiunea, ca neîntemeiată”, se arată în decizia instanţei.

Aceasta nu este, însă, definitivă şi poate fi atacată în termen de cinci zile de la comunicare.

Procese similare la ANCOM și ASF

Aceeași Curte de Apel București a emis luna trecută o hotărâre favorabilă angajaților ANCOM, blocând reorganizarea instituției.

Concret, în 30 decembrie 2025, instanța a suspendat executarea deciziilor de restructurare adoptate pentru ANCOM, decizie executorie de drept, dar care putea fi contestată în termen de cinci zile.

Compania ANCOM, condusă de Valeriu Zgonea, ar fi trebuit să concedieze 84 de angajați de la 1 ianuarie 2026, pentru a pune în aplicare Legea 145/2025, însă procesul în instanță a suspendat această reorganizare.

Pe același model,şi angajații ASF, autoritatea care supraveghează piețele de capital, asigurări și pensii private, au contestat în instanță deciziile care prevedeau reducerea salariilor cu 30% și desființarea a 80 de posturi, notează Hotnews.

Salariile din ANRE, ANCOM și ASF

ANRE, ASF și ANCOM se numără printre instituțiile publice cu cele mai mari salarii din România, fiind finanțate prin taxe aplicate sectoarelor pe care le reglementează, taxe incluse în facturile consumatorilor: energie, gaze, RCA sau servicii de telecomunicații.

Potrivit Spotmedia.ro, salariul mediu net anul trecut era:

* ANRE: 18.635 lei/lună (≈ 3.700 euro)

* ASF: 13.562 lei/lună

* ANCOM: 12.934 lei/lună

Președintele ANRE, George Niculescu, a încasat o indemnizație lunară de 75.073 lei net (≈ 14.800 euro), iar membrii Comitetului de Reglementare ai ANRE au primit 57.408 lei net/lună (≈ 11.500 euro).