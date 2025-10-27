search
Cazul misterios al tinerei găsite în apartamentul ei, după un an de la moarte. Ce arată datele anchetei

0
0
Publicat:

O tânără de 23 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul ei, la un an după ce murise. Anchetatorii nu au putut stabili cauza decesului, iar familia a făcut mărturii dureroase despre izolarea extremă în care trăia.

Tânăra de 23 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul ei FOTO: Facebook / Charlotte Leader
Tânăra de 23 de ani a fost găsită fără viață în apartamentul ei FOTO: Facebook / Charlotte Leader

Trupul neînsuflețit al lui Charlotte Leader, în vârstă de 23 de ani, a fost găsit pe 6 august 2024 în apartamentul ei din Bolton, Greater Manchester, Marea Britanie, în timpul unei verificări de rutină. Polițiștii au fost alertați de numărul mare de scrisori adunate în spatele ușii de la intrare, semn că nimeni nu mai intrase în locuință de mult timp.

Charlotte a fost găsită în pat, sub plapumă, „ca și cum ar fi dormit”, a declarat detectivul inspector Paul Quinn, citat de Bolton News. El a descris apartamentul aflat la etajul întâi drept „mobilat sumar” și „impecabil de curat”.

„Nu am găsit nicio indicație că ar fi intenționat să își ia viața sau ceva care să sugereze un gest nepotrivit”, a spus Quinn, menționând totuși că în locuință au fost descoperite cutii cu produse pentru detoxifiere.

„Singurul ei contact era cu ChatGPT”

Detectivul a precizat că, înainte de a muri, Charlotte nu mai comunica cu nimeni în afară de ChatGPT. Ultimul mesaj trimis de tânără, pe 30 iulie 2024, spunea: „Ajută-mă, am fost și am luat mâncare din nou”. ChatGPT i-a răspuns„Pari nesigură în privința mâncării”, iar Charlotte a replicat: „mâncarea pe care nu am vrut-o și asta e frustrant”.

„Am găsit mai multe dialoguri similare. Nu există conversații cu alte persoane, singurul ei contact era cu ChatGPT”, a spus Quinn.

Familie disperată și mărturii tulburătoare

Mama tinerei, Chantay Simm, a declarat că nu mai avusese nicio veste de la fiica ei din septembrie 2021. „Am încercat disperată să o găsesc, dar era imposibil de localizat, a spus femeia în timpul anchetei.

Sora lui Charlotte, Caroline Calow, a povestit că aceasta suferea de tulburări de alimentație încă din copilărie, inclusiv bulimie. Ea a mai spus că locuința tinerei părea „a cuiva căruia îi păsa de viața lui”, nu „a unei persoane care renunțase”. Vecinii au spus poliției că nu au văzut-o niciodată pe Charlotte ieșind din apartament.

Probleme de sănătate mintală și izolare totală

Potrivit asistentului de medicină legală Stephen Teasdale, tânăra suferea de probleme de sănătate mintalăși „se înstrăinase de familie”. „Îi îndepărta pe oameni și de serviciile de sănătate mintală”, a spus acesta. Charlotte refuzase o programare la psihiatru în 2022 și, ulterior, nu a mai avut niciun contact cu medicii.

Teasdale a precizat că în locuință nu au fost găsite droguri sau medicamente ilegale, iar jurnalele ei nu conțineau nimic care să sugereze o intenție de sinucidere. În frigider s-au găsit alimente cu termen de valabilitate expirat în iulie 2024, ceea ce arată că decesul s-ar fi produs cu mult timp înainte.

O moarte care rămâne un mister

Medicul legist dr. Andrew Coates a explicat că examinarea rămășițelor a fost „dificilă”, întrucât trupul tinerei s-a „mumificat” de-a lungul unui an. Cauza exactă a morții nu a putut fi stabilită.

Ancheta s-a încheiat cu un verdict deschis, ceea ce înseamnă că nu există suficiente dovezi pentru a determina în ce împrejurări a murit Charlotte Leader.

