Sâmbătă, 13 Decembrie 2025
Adevărul
Dan Petrescu, pe cale să semneze un contract astronomic în China. Tehnicianul s-a însănătoșit și este așteptat în acestă iarnă

Publicat:

Dan Petrescu, fostul tehnician al formației CFR Cluj, este aproape de o nouă aventură profesională în China.

Dan Petrescu Foto/Sportspictures
Dan Petrescu Foto/Sportspictures

Potrivit declarațiilor lui Ioan Becali, antrenorul ar putea prelua o echipă din prima ligă chineză în perioada de iarnă. Impresarul a precizat că Petrescu se simte mult mai bine din punct de vedere fizic, iar acest lucru îi permite să revină pe bancă și să bată palma cu noul club în următoarele luni.

„Știu că e mai bine. Bine, bine, bine. A slăbit, nu cum s-a speculat, 30 de kilograme. A slăbit, dar e bine. Așteaptă ofertă, s-ar putea să plece în China pe o sumă mare, două-trei milioane pe an. Asta știu. Cu un băiat cu care a mai fost și pe care îl cunosc. În prima ligă. El are totuși un nume acolo, nu? Acum în iarnă, dacă nu, în vară. E refăcut aproape sută la sută. Acum așteaptă ocazia.

„El mai are și niște bani de luat de la Cluj!”

Îți dai seama (n.r. că și el și-ar dori să revină pe banca tehnică), dacă a stat pe afară, dacă la Cluj s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu crezi că lui îi pare bine de ce s-a întâmplat la Cluj? El mai are și niște bani de luat de la Cluj, așteaptă, nu e o problemă, că o să-i dea. Dacă el a stat 6-7 ani acolo, tot cu întârzieri, dar până la urmă s-au dat banii, nu?

Nicăieri în lume, și noi am mai avut jucători în Turcia, încolo, încoace, care au mai întârziat, imediat la prima sesizare la FIFA îți dă banii!, a spus Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Experiența internațională a lui Dan Petrescu

O posibilă mutare a lui Dan Petrescu în China nu ar fi o noutate în cariera sa. Tehnicianul român a mai avut două mandate în fotbalul chinez, la JS Suning și GZ Hengfeng, acumulând deja experiență în acest campionat. Din august 2025, după despărțirea de CFR Cluj, Petrescu se află fără contract, interval în care a fost nevoit să se ocupe și de rezolvarea unor probleme medicale.

Palmaresul său include numeroase echipe din afara granițelor României, printre care Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Al-Nasr, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai. În competițiile interne, Dan Petrescu a stat pe banca formațiilor Sportul Studențesc, Rapid, Unirea Urziceni, ASA Târgu Mureș și CFR Cluj, club cu care a colaborat în patru perioade diferite.

