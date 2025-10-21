search
Marți, 21 Octombrie 2025
Studiu: angajații din generația Z au nevoie de Inteligența Artificială ca să vorbească cu colegii de muncă

Publicat:

Aproape jumătate dintre angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul inteligenței artificiale (AI), sugerează un nou studiu, potrivit Daily Mail Online.

Tinerii se simt mai confortabil când folosesc ChatGPT și alte sisteme AI la muncă. FOTO Getty Images
Tinerii se simt mai confortabil când folosesc ChatGPT și alte sisteme AI la muncă. FOTO Getty Images

Britanicii cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani mărturisesc că se simt mai confortabil să vorbească cu chatboții decât cu colegii lor și că au nevoie să folosească sisteme precum ChatGPT și Google Gemini înainte de a participa la ședințe sau evenimente de networking.

Datele, comunicate în exclusivitate ziarului Daily Mail de către rețeaua de talente Nova, îi îngrijorează pe experți, care afirmă că o „conversație autentică a devenit cea mai rară abilitate dintre toate” în mediul de lucru modern.

Aproximativ 45% dintre cei 1.000 de tineri angajați chestionați în Anglia, Scoția și Țara Galilor au declarat că utilizează în mod regulat IA pentru a se pregăti pentru conversații profesionale.

Doi din cinci respondenți au spus că tehnologia îi face să se simtă „mai încrezători” atunci când comunică cu colegii, în timp ce doar un sfert au declarat că nu îi ajută deloc.

Sondajul a concluzionat că bărbații utilizează AI mai des decât femeile la locul de muncă, deși 52% dintre femeile din generația Z au recunoscut că utilizează tehnologia pentru a trimite e-mailuri și mesaje profesionale.

Pe fondul boomului muncii de acasă din ultimii ani, 40% dintre tinerii angajați folosesc software-ul ca „plasă de siguranță” atunci când nu mai au ce să le spună colegilor.

Pandemia de COVID, munca la distanță și IA au „schimbat complet modul în care comunică tinerii profesioniști”, a declarat, pentru Daily Mail, Andrea Marino, cofondator și CEO al Nova.

Cercetările au arătat că angajații din generația Z sunt prea speriați să vorbească cu colegii lor fără ajutorul IA la locul de muncă (imagine de stoc)

„Vedem o generație care este mai conectată ca niciodată online, dar mai puțin încrezătoare în persoană. Deși tehnologia a facilitat comunicarea cu oamenii, a făcut și mai dificilă conectarea reală. Ironia este că, într-o epocă a contactului constant, conversația autentică a devenit cea mai rară abilitate dintre toate. Cei care o stăpânesc vor ajunge mai departe în carieră decât ar putea ajunge vreodată orice algoritm”, a spus Andrea Marino, potrivit Daily Mail.

Studiul a constatat că mai mult de o treime dintre angajații din generația Z merg chiar la întâlniri cu glume pregătite de IA pentru a-i face pe ceilalți să se simtă mai în largul lor.

Aproximativ 33% au spus că au exersat conversații complete cu chatbotul înainte de a se întâlni cu cineva în viața reală, pentru a evalua ce comentarii ar putea fi bine primite sau nu.

Tinerii consideră că software-ul este util, deoarece 60% dintre ei evită în mod activ evenimentele de networking față în față.

Cca. 29% dintre cei chestionați au spuscă se simt anxioși din punct de vedere social când se confruntă cu conversații banale în viața reală.

Deși majoritatea tinerilor angajați încă consideră importantă participarea la evenimente față în față la locul de muncă, mai mult de un sfert dintre respondenți au spus că s-ar simți „pierduți” fără a consulta AI-ul înainte de a face ceva.

Tehnologie

