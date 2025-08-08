Emil Gânj, de negăsit după o lună de căutări. Ce spun anchetatorii despre profilul psihologic al criminalului din Mureș

Anchetatorii i-au conturat un profil psihologic lui Emil Gânj, bărbatul de 37 de ani din Mureș acuzat că și-a ucis fosta parteneră și a incendiat locuința acesteia.

Potrivit informațiilor din anchetă, Gânj și-ar fi premeditat fapta și fuga. El ar fi așteptat ca polițiștii să plece din locuința fostei concubine înainte de a o ataca, ar fi pregătit provizii din timp și și-ar fi ascuns mai multe telefoane mobile pentru a evita localizarea, potrivit Observator News.

Profilul psihologic realizat de specialiști indică o inteligență peste medie, dar și o instabilitate emoțională profundă.

Pe rețelele sociale au apărut numeroase conturi false cu numele său, ceea ce complică suplimentar ancheta. Gânj este căutat pentru violență în familie, încălcarea ordinului de protecție și omor calificat. În trecut, a mai fost condamnat pentru crimă și a fost eliberat din penitenciar în 2020.

În ciuda căutărilor intense și a recompensei de 5.000 de euro oferită pentru informații care duc la prinderea lui, criminalul rămâne de negăsit.

Ancheta s-a extins în mai multe județe, fiind folosiți câini de urmă, cât și ATV-uri, elicoptere și drone. Totuși, nici sutele de sesizări venite la 112 și nici pistele primite de anchetatori nu au dus la un rezultat.

Poliția Română l-a inclus pe Emil Gânj pe lista celor mai căutați infractori din țară, Most Wanted, și solicită publicului să ofere orice informație utilă, sub protecția anonimatului.

Poliția Română caută voluntari pentru găsirea criminalului din Mureș. Sindicatul Europol a afirmat joi, 31 iulie, că șeful Poliției Române a solicitat agenților să găsească voluntari dispuși să se deplaseze în județul Mureș pentru a-l căuta pe Emil Gânj.