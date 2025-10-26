Tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT

Să mori la 23 de ani într-o singurătate apăsătoare, fără ca nimeni să nu te caute. Este sfârşitul tragic al unei tinere din Bolton, Anglia. Charlotte Leader a fost găsită moartă, după un an de zile, în pat. Era mumificată în momentul în care a fost descoperită. Ancheta a stabilit că se izolase și că singurul ei contact a fost cu ChatGPT, căruia îi ceruse ajutor în ultimul ei mesaj, notează publicația FanPage.

O tânără de 23 de ani din Bolton, Anglia, a fost găsită moartă în apartamentul ei după mai bine de un an, mumificată și înfășurată în pături. Ancheta a arătat că Charlotte Leader s-a izolat complet, iar singurele sale contacte au fost cu inteligența artificială ChatGPT.

Medicul legist a declarat că tânăra „suferea de probleme de sănătate mintală” și „în timp a devenit o străină pentru familie, distanțându-se de oameni și chiar de serviciile de sănătate mintală”. Mama ei a precizat că familia nu a mai auzit de Charlotte din septembrie 2021, iar vecinii au confirmat că aproape niciodată nu o vedeau ieșind din casă.

Ultimul mesaj al tinerei către ChatGPT, pe 30 iulie 2024, conținea un apel disperat: „Ajută-mă, m-am dus din nou să iau niște mâncare”. Inteligența artificială a răspuns: „Pari nesigură în privința mâncării”, la care Charlotte a replicat: „Este mâncarea pe care nu am vrut-o și asta e frustrant.” Anchetatorii au subliniat: „Nu erau alte persoane acolo: nu a existat nicio conversație cu nimeni, singurul ei contact a fost cu ChatGPT”.

Sora sa a explicat că „nu era absolut niciun medicament în apartament și părea că îi păsa, nu că vrea să renunţe, dar suferea de tulburări de alimentație, inclusiv bulimie, încă din copilărie”. Cauza morții nu a fost confirmată, însă nu există indicii de droguri sau alte substanțe în locuință.

Această poveste tragică evidențiază izolarea extremă și problemele de sănătate mintală care pot trece neobservate, chiar și în societăți moderne, și ridică întrebări despre sprijinul necesar pentru tinerii aflați în dificultate.