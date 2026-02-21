Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directoarea National Intelligence Tulsi Gabbard. Despre ce au discutat cei doi oficiali

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu a avut, pe 17 februarie, o întâlnire bilaterală, în premieră, cu directoarea Office of the Director of National Intelligence (ODNI), Tulsi Gabbard, la sediul instituției din Statele Unite ale Americii, informează Ministerul Afacerilor Interne.

Discuțiile s-au axat pe creșterea capacității de reacție a agențiilor de informații în fața noilor provocări de securitate globală, de la terorism și criminalitate organizată transnațională, până la criminalitate cibernetică, război asimetric, amenințări hibride și riscuri emergente.

De asemenea, au fost abordate teme legate de traficul de droguri și instrumentalizarea migrației ilegale, generate atât de actori statali, cât și non-statali.

În acest context, oficialul român a subliniat importanța strategică a Mării Negre pentru securitatea României și a SUA. Întâlnirea a inclus și un schimb de opinii privind evoluțiile geopolitice globale, cu accent pe regiunea Mării Negre și zona Asia-Pacific.

Cei doi demnitari au convenit continuarea dialogului și menținerea unui contact permanent între MAI și ODNI, pe teme de interes comun, în limitele competențelor instituționale.

„ODNI coordonează nu mai puțin de 18 agenții de informații ale SUA. Discuția cu doamna Gabbard a fost un excelent prilej de a trece în revistă strategii privind întărirea cooperării inter-agenții între România și SUA la nivel strategic și operațional. Această primă întâlnire deschide calea dezvoltării cooperării foarte bune pe care cele două țări o desfășoară în prezent în domeniul informațiilor”, a declarat Cătălin Predoiu.