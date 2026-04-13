Unde sunt cele mai mari și cele mai mici chirii din România

Diferența între chiriile din marile orașe ale României este foarte mare, ajungând uneori chiar și la 70% peste cel mai mic tarif de închiriere, cauza principală fiind nivelul salariilor, calitatea locuințelor și facilitățile orașului. Practic, chiria reflectă atât valoarea locuinței, cât și puterea de cumpărare a pieței locale.

Chiriile din marile orașe rămân profund diferențiate, chiar și într-un context de ajustări lunare moderate. Interesul pentru închirieri a continuat să crească, iar nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul, precum și între sectoarele Capitalei.

Diferențele dintre orașe rămân semnificative, chiar și într-un context de ajustări lunare temperate. În Capitală, diferențele dintre sectoare sunt vizibile atât la nivelul fiecărui tip de locuință, cât și din perspectiva prețului mediu de închiriere per sector.

În București și Cluj-Napoca, închirierea unui apartament presupune cheltuieli echivalente cu un salariu mediu, în timp ce în Arad sau Oradea, aceleași tipuri de locuințe pot fi închiriate la jumătate de preț. Piața chiriilor din România, în martie 2026, rămâne astfel extrem de fragmentată, cu diferențe importante între orașe și chiar între sectoarele din Capitală.

„În martie 2026, interesul pentru închirieri a continuat să crească, atât din perspectiva contactărilor, care au fost cu 4% mai numeroase față de luna anterioară, cât și a vizualizărilor, care au crescut cu 4% față de februarie și cu 3% comparativ cu anul trecut. Acest interes se manifestă într-o piață a chiriilor puternic diferențiată ca nivel de preț: București și Cluj‑Napoca rămân cele mai scumpe piețe, în timp ce orașe precum Arad sau Oradea se mențin în zona chiriilor mai ieftine. Datele arată o piață activă, în care interesul se menține ridicat, chiar dacă nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia.

București: diferențe uriașe între sectoare și tipuri de locuințe

Sectorul 1 rămâne detașat drept cel mai scump sector din București, cu un preț mediu de 845 de euro, chiar dacă față de martie 2025 a fost consemnată o ușoară scădere (-2%). Pe următoarea poziție se află Sectorul 2, cu un preț mediu de 705 euro, și Sectorul 5, cu 568 euro, ambele sectoare menținându-se la niveluri apropiate față de anul trecut. În partea opusă a clasamentului se află Sectorul 6, care rămâne sectorul cu cel mai mic preț mediu din Capitală, cu o medie de 518 euro, urmat de Sectorul 4, cu 521 euro, și Sectorul 3, cu 561 euro.

În București, în funcție de tipul locuinței, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 4% de la un an la altul. Apartamentele cu două camere s-au închiriat cu un preț mediu de 602 euro, la un nivel similar celui din martie 2025, iar apartamentele cu trei camere au avut un preț mediu de 903 euro, în creștere cu 3% față de anul trecut.

Sectorul 1 se menține drept cel mai scump, cu chirii medii de 450 de euro pentru garsoniere, 1.250 de euro pentru apartamentele cu trei camere și 680 de euro pentru cele cu două camere - cu o scădere de 14% față de luna martie a anului anterior.

În Sectorul 2, chiriile medii au fost de 380 de euro pentru garsoniere, 680 de euro pentru două camere și 950 de euro pentru trei camere. În cazul apartamentelor cu două camere, chiriile au fost cu 10% mai mari față de anul trecut.

Sectorul 3 a înregistrat niveluri de 399 euro pentru garsoniere, 580 de euro pentru apartamentele cu două camere și 700 de euro pentru cele cu trei camere.

În Sectorul 4, chiriile medii au fost de 380 de euro pentru garsoniere, 510 euro pentru două camere și 680 de euro pentru trei camere - cu 10% mai mult față de anul trecut.

În Sectorul 5, mediile s-au situat la 380 de euro pentru garsoniere, 600 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru cele cu trei camere.

Sectorul 6 a avut în martie chirii medii de 410 euro pentru garsoniere, 540 de euro pentru două camere și 600 de euro pentru trei camere.

Orașele cu cele mai ieftine chirii

În Arad, locul cu cele mai mici chirii dintre orașele analizate, garsonierele au avut un preț mediu de 220 de euro, apartamentele cu două camere 370 euro, în creștere cu 6% față de anul anterior, iar cele cu trei camere 450 euro, la un nivel similar celui din martie 2025.

Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine chirii din România. Sunt diferențe și de 330 de euro

Oradea continuă să se numere printre orașele cu cele mai mici prețuri la chirii. În martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 270 de euro, în scădere cu 4%, apartamentele cu două camere 400 euro (-2%), iar cele cu trei camere 480 euro, cu 4% sub nivelul din martie 2025.

În Craiova, chiriile au fost de 300 de euro pentru garsoniere, 430 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere. Comparativ cu anul trecut, garsonierele au crescut cu 3%, apartamentele cu două camere au rămas stabile, iar cele cu trei camere au scăzut cu 15%.

În Sibiu, chiriile au consemnat scăderi anuale pe toate segmentele. Garsonierele s-au închiriat cu 318 euro (-4%), apartamentele cu două camere cu 400 euro (-2%), iar cele cu trei camere cu 500 euro, în scădere cu 9% față de anul trecut. De la o lună la alta prețurile de închiriere ale garsonierelor au crescut cu 4%, în timp ce în cazul apartamentelor cu două și trei camere au stagnat.

Timișoara se remarcă prin cea mai mare creștere anuală pe segmentul apartamentelor cu două camere, deși se află în continuare în topul principalelor orașe cu chirii ieftine. În martie 2026, garsonierele s-au închiriat cu 290 de euro, la un nivel similar celui din martie 2025, apartamentele cu două camere cu 450 euro, în creștere cu 7%, iar cele cu trei camere cu 500 euro, la un nivel similar celui de anul trecut.

Orașele cu cele mai scumpe chirii

Cluj-Napoca rămâne, după București, cea mai scumpă piață de închiriere dintre orașele analizate. În martie 2026, chiriile au fost de 400 de euro pentru garsoniere, 599 euro pentru apartamentele cu două camere și 700 euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu martie 2025, garsonierele au crescut cu 3%, apartamentele cu două camere cu 2%, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o scădere de 7%.

Când livingul devine lux. Ce compromisuri fac tinerii pentru a-şi permite un acoperiş deasupra capului

În Brașov, chiriile medii au fost de 360 de euro pentru garsoniere, 520 euro pentru două camere și 650 euro pentru trei camere. Față de martie anul trecut, garsonierele au crescut cu 2%, apartamentele cu două camere au rămas la un nivel similar, iar cele cu trei camere au scăzut cu 6%.

Constanța a înregistrat o evoluție mixtă. Garsonierele s-au închiriat cu 330 de euro, în scădere cu 6% de la un an la altul, apartamentele cu două camere au avut un preț mediu de 500 de euro, similar celui din martie 2025, iar apartamentele cu trei camere au ajuns la 700 de euro, în creștere cu 8%.

În Iași, piața chiriilor a rămas relativ stabilă. Garsonierele s-au închiriat cu 350 de euro, apartamentele cu două camere cu 450 euro, ambele la niveluri similare cu cele de anul trecut, în timp ce apartamentele cu trei camere au avut un preț mediu de 550 de euro, în scădere cu 4%.



