Luni, 13 Aprilie 2026
Unde sunt cele mai mari și cele mai mici chirii din România

Diferența între chiriile din marile orașe ale României este foarte mare, ajungând uneori chiar și la 70% peste cel mai mic tarif de închiriere, cauza principală fiind nivelul salariilor, calitatea locuințelor și facilitățile orașului. Practic, chiria reflectă atât valoarea locuinței, cât și puterea de cumpărare a pieței locale.

Chiriile din marile orașe rămân profund diferențiate, chiar și într-un context de ajustări lunare moderate. Interesul pentru închirieri a continuat să crească, iar nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul, precum și între sectoarele Capitalei.

Diferențele dintre orașe rămân semnificative, chiar și într-un context de ajustări lunare temperate. În Capitală, diferențele dintre sectoare sunt vizibile atât la nivelul fiecărui tip de locuință, cât și din perspectiva prețului mediu de închiriere per sector.

În București și Cluj-Napoca, închirierea unui apartament presupune cheltuieli echivalente cu un salariu mediu, în timp ce în Arad sau Oradea, aceleași tipuri de locuințe pot fi închiriate la jumătate de preț. Piața chiriilor din România, în martie 2026, rămâne astfel extrem de fragmentată, cu diferențe importante între orașe și chiar între sectoarele din Capitală.

„În martie 2026, interesul pentru închirieri a continuat să crească, atât din perspectiva contactărilor, care au fost cu 4% mai numeroase față de luna anterioară, cât și a vizualizărilor, care au crescut cu 4% față de februarie și cu 3% comparativ cu anul trecut. Acest interes se manifestă într-o piață a chiriilor puternic diferențiată ca nivel de preț: București și Cluj‑Napoca rămân cele mai scumpe piețe, în timp ce orașe precum Arad sau Oradea se mențin în zona chiriilor mai ieftine. Datele arată o piață activă, în care interesul se menține ridicat, chiar dacă nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul”, a declarat Monica Dudău, reprezentant Storia.

București: diferențe uriașe între sectoare și tipuri de locuințe

Sectorul 1 rămâne detașat drept cel mai scump sector din București, cu un preț mediu de 845 de euro, chiar dacă față de martie 2025 a fost consemnată o ușoară scădere (-2%). Pe următoarea poziție se află Sectorul 2, cu un preț mediu de 705 euro, și Sectorul 5, cu 568 euro, ambele sectoare menținându-se la niveluri apropiate față de anul trecut. În partea opusă a clasamentului se află Sectorul 6, care rămâne sectorul cu cel mai mic preț mediu din Capitală, cu o medie de 518 euro, urmat de Sectorul 4, cu 521 euro, și Sectorul 3, cu 561 euro.

În București, în funcție de tipul locuinței, garsonierele au avut un preț mediu de 400 de euro, în creștere cu 4% de la un an la altul. Apartamentele cu două camere s-au închiriat cu un preț mediu de 602 euro, la un nivel similar celui din martie 2025, iar apartamentele cu trei camere au avut un preț mediu de 903 euro, în creștere cu 3% față de anul trecut.

Sectorul 1 se menține drept cel mai scump, cu chirii medii de 450 de euro pentru garsoniere, 1.250 de euro pentru apartamentele cu trei camere și 680 de euro pentru cele cu două camere - cu o scădere de 14% față de luna martie a anului anterior.

În Sectorul 2, chiriile medii au fost de 380 de euro pentru garsoniere, 680 de euro pentru două camere și 950 de euro pentru trei camere. În cazul apartamentelor cu două camere, chiriile au fost cu 10% mai mari față de anul trecut.

Sectorul 3 a înregistrat niveluri de 399 euro pentru garsoniere, 580 de euro pentru apartamentele cu două camere și 700 de euro pentru cele cu trei camere.

În Sectorul 4, chiriile medii au fost de 380 de euro pentru garsoniere, 510 euro pentru două camere și 680 de euro pentru trei camere - cu 10% mai mult față de anul trecut.

În Sectorul 5, mediile s-au situat la 380 de euro pentru garsoniere, 600 de euro pentru apartamentele cu două camere și 650 de euro pentru cele cu trei camere.

Sectorul 6 a avut în martie chirii medii de 410 euro pentru garsoniere, 540 de euro pentru două camere și 600 de euro pentru trei camere.

Orașele cu cele mai ieftine chirii

În Arad, locul cu cele mai mici chirii dintre orașele analizate, garsonierele au avut un preț mediu de 220 de euro, apartamentele cu două camere 370 euro, în creștere cu 6% față de anul anterior, iar cele cu trei camere 450 euro, la un nivel similar celui din martie 2025.

Unde sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine chirii din România. Sunt diferențe și de 330 de euro

Oradea continuă să se numere printre orașele cu cele mai mici prețuri la chirii. În martie 2026, garsonierele au avut un preț mediu de 270 de euro, în scădere cu 4%, apartamentele cu două camere 400 euro (-2%), iar cele cu trei camere 480 euro, cu 4% sub nivelul din martie 2025.

În Craiova, chiriile au fost de 300 de euro pentru garsoniere, 430 euro pentru două camere și 500 euro pentru trei camere. Comparativ cu anul trecut, garsonierele au crescut cu 3%, apartamentele cu două camere au rămas stabile, iar cele cu trei camere au scăzut cu 15%.

În Sibiu, chiriile au consemnat scăderi anuale pe toate segmentele. Garsonierele s-au închiriat cu 318 euro (-4%), apartamentele cu două camere cu 400 euro (-2%), iar cele cu trei camere cu 500 euro, în scădere cu 9% față de anul trecut. De la o lună la alta prețurile de închiriere ale garsonierelor au crescut cu 4%, în timp ce în cazul apartamentelor cu două și trei camere au stagnat.

Timișoara se remarcă prin cea mai mare creștere anuală pe segmentul apartamentelor cu două camere, deși se află în continuare în topul principalelor orașe cu chirii ieftine. În martie 2026, garsonierele s-au închiriat cu 290 de euro, la un nivel similar celui din martie 2025, apartamentele cu două camere cu 450 euro, în creștere cu 7%, iar cele cu trei camere cu 500 euro, la un nivel similar celui de anul trecut.

Orașele cu cele mai scumpe chirii

Cluj-Napoca rămâne, după București, cea mai scumpă piață de închiriere dintre orașele analizate. În martie 2026, chiriile au fost de 400 de euro pentru garsoniere, 599 euro pentru apartamentele cu două camere și 700 euro pentru cele cu trei camere. Comparativ cu martie 2025, garsonierele au crescut cu 3%, apartamentele cu două camere cu 2%, în timp ce apartamentele cu trei camere au înregistrat o scădere de 7%.

Când livingul devine lux. Ce compromisuri fac tinerii pentru a-şi permite un acoperiş deasupra capului

În Brașov, chiriile medii au fost de 360 de euro pentru garsoniere, 520 euro pentru două camere și 650 euro pentru trei camere. Față de martie anul trecut, garsonierele au crescut cu 2%, apartamentele cu două camere au rămas la un nivel similar, iar cele cu trei camere au scăzut cu 6%.

Constanța a înregistrat o evoluție mixtă. Garsonierele s-au închiriat cu 330 de euro, în scădere cu 6% de la un an la altul, apartamentele cu două camere au avut un preț mediu de 500 de euro, similar celui din martie 2025, iar apartamentele cu trei camere au ajuns la 700 de euro, în creștere cu 8%.

În Iași, piața chiriilor a rămas relativ stabilă. Garsonierele s-au închiriat cu 350 de euro, apartamentele cu două camere cu 450 euro, ambele la niveluri similare cu cele de anul trecut, în timp ce apartamentele cu trei camere au avut un preț mediu de 550 de euro, în scădere cu 4%.


Cea mai puțin vizitată țară din Europa, pentru că turiștii o găsesc „plictisitoare”
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
gandul.ro
image
Péter Magyar, despre România: ce declara viitorul lider de la Budapesta în vizitele din țara noastră
mediafax.ro
image
Anunțul făcut de Rapid chiar în ziua de Paște: „Un nou capitol din povestea alb-vișinie!”
fanatik.ro
image
Peter Magyar si Tisza au câștigat alegerile din Ungaria 2026
libertatea.ro
image
LIVE TEXT Rezultate alegeri în Ungaria 2026: ce arată primele date parțiale și numărătoarea în timp real
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
digisport.ro
image
FAN Courier a închis complet toate agențiile din România: Niciun sediu nu va mai fi disponibil
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Harta șantierelor din București: zeci de linii de tramvai au intrat în reparaţii. Şoferii ocolesc şi 10 km
observatornews.ro
image
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Unde ar putea fi ascunse camere de filmat în apartamentele închiriate. Sfaturile unui specialist pentru a le găsi rapid
playtech.ro
image
Gigi Becali s-a îmbolnăvit! Ce probleme de sănătate are patronul FCSB: „Am stat 3 zile”
fanatik.ro
image
Analist, după alegerile din Ungaria: „Kelemen Hunor trebuie să demisioneze de la conducerea UDMR și să se retragă din politică”
ziare.com
image
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS ALEGERI ISTORICE ÎN UNGARIA Orban se declară învins. Prezență record la vot
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
A început Săptămâna Luminată! Ce este interzis pentru toți creștinii după Paște
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Filmul Theodora Împărăteasa Sclavă 1954 cu Gianna Maria Canale, Georges Marchal, personaje Teodora, Justinian, Pofimedia 0418414715 jpg
De la ”Mama desfrânatelor”, la „Regina de Aur a Imperiului Bizantin”. Juca bărbații pe degete și-a ajuns împărăteasă. Și legea s-a schimbat pentru ea
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
07d03212 95d2 4d54 bef5 7a07a6b26b40 webp
John Franklin, povestea exploratorului care a murit în mod misterios în ghețurile Canadei
historia.ro
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

DOLIU uriaș la Palat! S-a stins, după ce a luptat cu problemele de sănătate. Regina a făcut anunțul dureros

Lunile în care se nasc liderii! Verifică dacă ești pe lista celor pe care nu îi ocolește succesul

Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?