Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), prețurile chiriilor au înregistrat o creștere accentuată în luna aprilie: plus 33,5% față de martie și un avans mediu de 43,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția este dificil de explicat în contextul unei piețe imobiliare aflate de mai multe luni într-o zonă de relativă stagnare, pe fondul incertitudinilor economice și al prudenței manifestate atât de proprietari, cât și de chiriași. Adrian Vascu, analist economic și specialist în domeniul imobiliar, a explicat pentru „Adevărul” că aceste majorări spectaculoase nu reflectă realitatea pieței libere, ci sunt influențate de actualizarea tarifelor pentru locuințele aflate în proprietatea statului.

Inflația a crescut din nou în România în luna aprilie, din cauza scumpirii accelerate a motorinei provocată de criza din Orientul Mijlociu, dar și a chiriilor, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică.

În aprilie, rata anuală a inflației a atins 10,7% în aprilie, de la 9,87% în martie și 9,3% în februarie, cele mai mari scumpiri înregistrându-se la energia electrică - 54,18% și motorină 32,68%.

⁠La alimente, cele mai mari scumpiri s-au înregistrat la cafea - 21,76%, ouă - 14,78%, carnea de vită - 12,24%, zahăr - 11,09%, laptele de vacă - 10,97%, pâinea - 8,96%, fructele proaspete - 11,77% și carnea de pasăre - 7,04%.

Berea s-a scumpit cu 8,04%, vinul cu 7,02%, peștele proaspăt - 7,93%, uleiul - 6,00%, citricele - 7,38%, brânza de vacă - 6,52%.

Dintre mărfurile nealimentare, cele mai mari scumpiri înregistrate în aprilie 2026 față de aprilie 2025 au fost la energia electrică, al cărei tarif a crescut cu 54,18%, după eliminarea schemei de plafonare a prețurilor. Au urmat majorările de preț la motorină, cu 32,68%, și la benzină, cu 22,42%. Energia termică s-a scumpit cu 10,7%, cărțile, ziarele și revistele cu 10,37%, detergenții cu 9,45%, tutunul și țigările cu 7,42%, iar gazele cu 6,38%. De asemenea, articolele de igienă și cosmeticele au înregistrat o creștere de 6,5%, iar medicamentele s-au scumpit cu 4,37%.

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri de tarife în aprilie 2026 comparativ cu aceeași lună a anului trecut s-au înregistrat la chirii, care s-au majorat cu 43,78%.

Adrian Vascu explică faptul că presiunile inflaționiste continuă să fie alimentate în principal de scumpirile din sectorul energetic, cu efecte directe asupra costurilor din economie și, implicit, asupra prețurilor resimțite de populație.

„În ceea ce privește inflația, principalii factori vin din zona energiei: carburanți, energie electrică și toate efectele derivate de aici. Acestea au influențat direct costurile și, implicit, nivelul general al prețurilor. Toată lumea vede impactul acestor scumpiri”, a declarat analistul economic.

Acesta subliniază că, deși inflația intrase anterior pe un trend moderat descendent, fenomenul are o inerție ridicată și nu poate fi temperat rapid în condițiile în care economia este afectată mai degrabă de majorări de taxe și noi creșteri de prețuri, nu de reduceri de venituri. Potrivit lui Vascu, efectele scumpirilor acumulate în ultimii ani continuă să se resimtă în piață, iar noile majorări ale tarifelor la carburanți au amplificat din nou presiunile inflaționiste și au modificat calculele economice ale populației și companiilor.

Discrepanța dintre cifrele de pe hârtie și realitatea din piață

Adrian Vascu contestă însă în mod categoric cifrele publicate de Institutul Național de Statistică și susține că acestea nu reflectă realitatea din piața liberă a chiriilor. Potrivit analistului, explicația pentru saltul raportat ar putea proveni din actualizarea tarifelor pentru locuințele sociale administrate de stat sau de autoritățile locale, și nu din evoluțiile reale ale pieței imobiliare private.

„Cred că explicația pleacă de la niște reguli sau de la un normativ al Primăriei Municipiului București, pentru că eu, în piață, nu am consemnat nicio creștere de chirii. Probabil că Primăria București a modificat sau a crescut chiriile la locuințele sociale, iar aceste date sunt raportate apoi de statistică. Altfel, în piața liberă, nu am văzut asemenea evoluții. (...) Guvernul a făcut recent o actualizare a fondului locativ social, unde chiriile au fost majorate consistent. De acolo este posibil să provină această creștere statistică. Probabil că Institutul de Statistică a inclus în calcul anumite măsuri normative și le-a ponderat eronat în raport cu realitatea din piață. Dacă acolo a existat o dublare a chiriilor, este posibil ca, în mixul statistic, să fi rezultat această creștere de peste 30%”, a declarat acesta.

Energia și combustibilii reprezintă 49% din „coșul inflației”. Scumpirea petrolului va afecta ritmul economiei românești

Analistul susține că majorarea de peste 33% raportată de INS între martie și aprilie nu se regăsește în contractele încheiate pe piața rezidențială privată și consideră că datele oficiale reflectă mai degrabă un efect statistic decât o evoluție economică reală.

„Creșterea aceasta, de peste 33% de la martie la aprilie, este, în opinia mea, doar una scriptică. Piața liberă nu a consemnat asemenea majorări la chirii. Dacă vorbim despre întreaga Românie, atunci informația nu este veridică. Comparativ cu anul trecut, o creștere de aproape 47% nu se regăsește în realitatea pieței. Cel puțin anul acesta, în cazul chiriilor rezidențiale, prețurile s-au menținut relativ stabile”, a explicat Vascu.

În opinia specialistului, discrepanța dintre datele oficiale și realitatea din piață evidențiază limitele metodologiei statistice și ale modului în care sunt colectate și ponderate informațiile. Acesta arată că piața chiriilor a fost afectată în ultimul an de încetinirea consumului, presiunile inflaționiste și volatilitatea cursului de schimb, factori care au dus mai degrabă la stagnare decât la scumpiri accelerate.

Chiriile la stat s-au dublat, după 19 ani

Guvernul a aprobat, pe 2 aprilie, actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aflate în domeniul public sau privat al statului, precum și pentru cele aparținând unităților administrativ-teritoriale. Noi tarife se vor aplica și locuințelor de serviciu, locuințelor de intervenție, căminelor pentru salariații companiilor și regiilor autonome, precum și curților și grădinilor aferente acestora.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, legislația prevede ca tariful de bază al chiriei, exprimat în lei pe metru pătrat, să fie actualizat anual în funcție de rata inflației, până la 31 ianuarie. Cu toate acestea, ultima actualizare a fost făcută în 2007, ceea ce a impus o corecție semnificativă.

„Această decizie era necesară întrucât ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007. De exemplu, în prezent, chiria pentru o locuinţă cu o suprafaţă locuibilă de 50 mp este de 42 de lei, iar după actualizarea tarifului aceasta va fi de 101,08 lei", a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, citat în comunicat.

Conform noilor calcule, un apartament cu trei camere și o suprafață locuibilă de 80 mp va avea o chirie de 161,73 lei, față de 67,20 lei în prezent. Pentru un apartament cu patru camere și 120 mp, chiria va crește de la 100,80 lei la 242,60 lei.

Primăria Capitalei majorează chiriile pentru locuințe

În luna martie, Consiliul General a aprobat un proiect de hotărâre pentru actualizarea pentru prima dată în aproape două decenii, chiriile pentru locuințele „convenabile” aflate în proprietatea municipalității.

Cea mai nefericită combinație pentru România: recesiune plus inflație de 10,7%. Cine a băgat țara în criză

Tariful de bază pentru închirierea locuinţelor convenabile a fost majorat la 8 lei/mp şi se aplică atât suprafeţei locuibile, cât şi spaţiilor auxiliare precum antreul, culoarul, veranda, bucătăria, baia, debaraua, dar şi terasele, pivniţele sau boxele. Pentru garaje, tariful de bază va fi de 10 lei/mp.

Acest tarif este înmulţit cu coeficientul de zonă: 3,5 pentru zona A, 2,5 pentru zona B, 2 pentru zona C şi 1,5 pentru zona D. În prezent, preţul este de aproximativ 0,85 lei/mp, ceea ce înseamnă o creştere substanţială a chiriilor.

Administraţia Fondului Imobiliar din Capitală administrează peste 4.000 de locuinţe, care înainte se închiriau cu prețuri între 115 lei pe lună pentru o garsonieră şi 171 de lei pentru un apartament cu 3 camere.

Conform estimărilor prezentate, o garsonieră de aproximativ 35 de metri pătraţi, pentru care chiria este acum 115 lei, costă acum 980 de lei în zona A (centrală) şi aproximativ 560 de lei în zona C.

În cazul unui apartament cu 2 camere, de circa 56 metri pătraţi, chiria a crescut de la 147 de lei la 1.568 de lei în zona centrală şi la 896 de lei în zona C. Pentru o locuinţă cu trei camere, de aproximativ 70 metri pătraţi, chiria a urcat de la 171 de lei la 1.960 de lei în zona A şi la 1.120 de lei în zona C.