Sorin Grindeanu: „Nu vom susține tăierile de salarii”. Privind reforma pensiilor magistraților: „era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat”

Sorin Grindeanu a declarat că este nevoie ca bugetul pentru anul 2026 să includă finanțare dedicată ONG-urilor și serviciilor sociale care luptă împotriva violenței domestice. Președintele Camerei Deputaților a mai reiterat și poziția PSD-ului privind tăierile de sporuri și salarii, precizând că partidul nu susține acest demers. Vorbind despre reforma pensiilor magistraților, el a declarat că ar fi fost de dorit ca România să nu mai rămână „într-o formă de prizonierat” pe acest subiect.

„Avem, de asemenea, o decizie foarte clară pe care am luat-o în unanimitate în Birou Permanent Național. Azi am avut de dimineață și un Consiliu Național. Sigur, tema principală a fost legată de alegeri și de organizare, dar i-am informat despre decizii și toată lumea, de asemenea, a fost de acord că noi nu putem susține tăieri de salarii. Deci, acest punct de vedere nu se schimbă în niciun fel că sunt alegeri sau că nu sunt alegeri. (...) Punctul de vedere al PSD-ului, care nu e legat de 7 decembrie de alegeri, este că nu vom susține tăierile de salarii”, a declarat Grindeanu, miercuri, 26 noiembrie, la Parlament.

Referindu-se la reforma pensiilor magistraţilor, Grindeanu a declarat că ar fi fost de dorit ca România să nu mai rămână „într-o formă de prizonierat” pe acest subiect. El a subliniat că, în cazul în care proiectul primeşte joi avizul necesar, este esenţial ca Guvernul să convoace imediat o şedinţă şi să trimită actul normativ în Parlament, pentru a accelera procedurile.

Întrebat la Parlament despre evoluţia reformei şi despre şansele ca România să respecte termenul-limită de 28 noiembrie, astfel încât să nu piardă fondurile din PNRR, liderul PSD a explicat că urgenţa este maximă pentru finalizarea acestui demers.

„Nu trebuie să îmi spuneţi mie de şanse. Ştiţi foarte bine părerea mea şi continui să o susţin că noi am pierdut timpul, timp de o lună de zile, când trebuia să folosim acea perioadă pentru a trimite un proiect de lege şi nu eram la mâna CSM-ului, dar deja ţine de trecut această treabă. Şi atunci, eu sper să dea CSM-ul acest aviz, astfel încât joi seara să existe o şedinţă de guvern şi să poată fi trimis acest proiect”, a spus Grindeanu.

El a menţionat că, dacă joi se primeşte avizul, „e în interesul României ca guvernul să facă de îndată o şedinţă de guvern, să trimită către Parlament acest proiect de lege”.

Grindeanu vrea fonduri pentru ONG-uri în bugetul pentru 2026

Grindeanu a fost prezent la deschiderea expoziției „Artă şi activism pentru România fără violenţă”, organizată în Parlament. Acesta a spus că invitația îl onorează, dar îl și responsabilizează, atât ca președinte al Camerei Deputaților, cât și „ca om”, subliniind valorile primite din familie.

El a felicitat comisia comună înființată recent în Parlament, care în ultimele două luni a reușit să aducă subiectul violenței domestice pe agenda ambelor camere.

„Ceea ce facem noi aici, facem politici publice. Asta înseamnă că va trebui să se continue în acelaşi mod, într-un mod prin care să reuşim să reintegrăm victimele, să prevenim toate aceste abuzuri şi să încercăm, prin aceste politici publice făcute împreună cu Guvernul, cu autorităţile locale, cu autorităţile centrale, să punem în practică aceste proiecte, aceste legi”, a declarat Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților a subliniat însă că este nevoie și de acțiuni concrete. „Odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2026, să găsim resursele financiare prin care să finanţăm ONG-urile şi toate serviciile sociale care sunt focusate pe combaterea violenţei domestice. Asta, cred că ţine de noi şi va trebui să fie prins în bugetul din anul 2026”, a spus Sorin Grindeanu.