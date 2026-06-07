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Video „Cârtița” uriașă care va străpunge Carpații. Cel mai mare utilaj de foraj din România intră în acțiune pe Autostrada Sibiu–Pitești

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Pregătirile pentru una dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură din România au intrat în linie dreaptă. Pe șantierul Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești se fac ultimele pregătiri pentru montarea și lansarea celui mai mare utilaj TBM (Tunnel Boring Machine) utilizat vreodată în România, care va fora Tunelul Poiana, cel mai lung tunel al autostrăzii.

Autostrada A1 Sibiu-Pitești Foto: captură video
Autostrada A1 Sibiu-Pitești Foto: captură video

Anunțul a fost făcut duminică de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, după o vizită pe șantierul din județul Vâlcea.

„Pregătiri intense pentru prima «cârtiță» care va săpa prin Carpați pe Autostrada A1 Sibiu–Pitești! Am fost astăzi pe șantierul Secțiunii 3 Cornetu–Tigveni, acolo unde se fac ultimele pregătiri pentru debutul uneia dintre cele mai spectaculoase lucrări de infrastructură din România”, a transmis Horațiu Cosma.

Tunel de aproape doi kilometri, forat cu o tehnologie folosită în premieră

Tunelul Poiana va deveni cel mai lung tunel de pe Autostrada Sibiu–Pitești. Cele două galerii, fiecare cu o lungime de aproape doi kilometri, vor fi excavate cu ajutorul unui utilaj TBM, tehnologie utilizată în premieră pentru infrastructura rutieră din România.

Potrivit lui Horațiu Cosma, în următoarele săptămâni utilajul va fi transportat în componente de la Călărași și montat la portalul dinspre Sibiu.

„În următoarele săptămâni, impresionanta «cârtiță» va fi transportată pe bucăți de la Călărași și asamblată la portalul dinspre Sibiu, de unde va începe săpătura prin munte. Cu un diametru de peste 12 metri, cât înălțimea unui bloc cu 4 etaje, acesta va fi cel mai mare TBM utilizat vreodată în România”, a precizat secretarul de stat.

În paralel, constructorul a început producția segmentelor prefabricate care vor forma căptușeala tunelului. Fiecare inel al galeriei va fi alcătuit din nouă segmente de beton, fiecare cântărind aproximativ 10 tone.

Lucrări de peste un miliard de euro pe lotul Cornetu–Tigveni

Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni, una dintre cele mai dificile porțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești, are o lungime de 37 de kilometri și o valoare estimată la peste un miliard de euro.

Potrivit Ministerului Transporturilor, constructorul italian este mobilizat în prezent cu aproximativ 1.000 de muncitori și lucrează deja la 15 dintre cele peste 50 de viaducte prevăzute în proiect. În același timp, se execută terasamente, excavații, ziduri de sprijin, lucrări de consolidare și ecoductul de la Călinești, care va traversa întregul defileu al Oltului.

Dimensiunea investiției este una impresionantă: peste 9 milioane de metri cubi de excavații; aproximativ 2 milioane de metri cubi de umpluturi; peste 1 milion de metri cubi de beton; peste 100.000 de tone de oțel-beton; aproximativ 47.000 de tone de tabliere metalice; aproape 2.000 de grinzi prefabricate.

Primul tunel forat de autostradă din România va fi inaugurat în această vară

Oficialii Ministerului Transporturilor susțin că lucrează împreună cu antreprenorii de pe loturile Cornetu–Tigveni și Tigveni–Curtea de Argeș pentru finalizarea documentațiilor de mediu și obținerea ultimelor autorizații necesare.

„Muncim intens, împreună cu constructorii acestui lot și ai lotului vecin de pe Valea Oltului, pentru finalizarea documentațiilor de mediu și emiterea ultimelor autorizații de construire în următoarele luni, astfel încât întregul proiect să poată avansa «cu toate pânzele sus»”, a declarat Horațiu Cosma.

Totodată, autoritățile estimează că în această vară va fi deschisă circulația pe Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România.

Secretarul de stat a subliniat importanța strategică a Autostrăzii Sibiu–Pitești, considerată una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din ultimele decenii.

„Autostrada Sibiu–Pitești este mult mai mult decât un proiect de infrastructură. Este coloana vertebrală a dezvoltării României, legătura istorică peste Carpați care va uni în această decadă provinciile istorice ale țării printr-un drum modern, sigur și rapid. După zeci de ani de așteptare, această conexiune strategică prinde contur în fiecare zi, pe șantierele din inima munților”, a transmis Horațiu Cosma.

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