Video Șantierul celui mai lung tronson al Autostrăzii Sibiu - Pitești: cum se lucrează la primul ecoduct și la Tunelul Poiana

Primul ecoduct de pe Valea Oltului prinde contur pe lotul Cornetu - Tigveni, parte a autostrăzii montane A1 Sibiu - Pitești. Pe traseu au fost ridicate structuri de viaducte și poduri, iar constructorii tunelului Poiana, lung de 1,8 kilometri, așteaptă aducerea utilajului TBM pentru începerea excavării.

Pe Valea Oltului, DN 7 Sibiu - Râmnicu Vâlcea a rămas unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din România, în așteptarea celor aproximativ 80 de kilometri ai autostrăzii montane A1, aflate în șantier între localitățile Boița, din județul Sibiu, și Curtea de Argeș.

Aglomerație pe Valea Oltului

Traficul rutier este îngreunat în Defileul Oltului, de la Boița până la Mănăstirea Cozia, din județul Vâlcea, și din cauza lucrărilor de protecție a versanților.

Acestea sunt estimate să dureze până la 15 iunie, iar în această perioadă circulația mașinilor grele, de peste 7,5 tone, este restricționată de luni până sâmbătă, între orele 08:00 și 17:30.

În zonele unde au loc lucrări, mașinile circulă alternativ, pe o singură bandă a DN 7, iar după ora 17:30 se formează frecvent coloane, din cauza numărului mare de camioane care revin pe cei aproximativ 50 de kilometri ai defileului.

Atât lucrările la versanți, cât și cele la ecoductul Călinești din zona comunei Racovița, primul dintre cele două ecoducte de pe Valea Oltului, construite pe viitoarea autostradă montană, impun restricții de circulație.

Ecoductul a intrat în șantier în vara anului 2025, fiind parte a Secțiunii 3 Cornetu - Tigveni, în lungime de 37 de kilometri, a Autostrăzii Sibiu - Pitești. Fundațiile și unele dintre structurile viitorului „pod pentru animale”, din Parcul Național Cozia, au fost realizate, iar zeci de muncitori și utilaje sunt mobilizați pe șantierul de pe ambele maluri ale Oltului.

Ecoductele de pe Valea Oltului

Ecoductul Călinești este construit în apropiere de Mănăstirea Cornet, din județul Vâlcea, aflată pe malul Oltului, și de viitorul nod rutier Cornetu, care va conecta DN 7 cu autostrada și cu Secțiunile 2 Boița - Cornetu și 3 Cornetu - Tigveni ale Autostrăzii Sibiu - Pitești.

Pasajul va avea o lățime minimă de 100 de metri și o lungime de peste 300 de metri. Acesta va traversa drumul național, calea ferată CF 201 și râul Olt, în zona km 45+300 - 45+750, la nord de localitatea Călinești, la aproximativ 300 de metri sud de podul DJ 703M. Realizarea ecoductului de la Călinești este estimată pentru începutul anului 2027.

Pe Secțiunea 2 Boița - Cornetu, în lungime de 31 de kilometri, va mai intra în șantier un alt ecoduct, cu dimensiuni apropiate, la ieșirea din satul Lazaret, spre Râmnicu Vâlcea. Cele două construcții vor traversa drumul național DN 7, râul Olt și calea ferată din defileu.

„Cele două ecoducte, de la Călinești și din sudul localității Lazaret, reprezintă o măsură minimă de asigurare și refacere a conectivității ecologice în zona barierelor existente, contribuind la evitarea unui impact cumulat semnificativ asupra elementelor de biodiversitate din siturile Frumoasa, Munții Făgăraș și Cozia”, arată proiectul autostrăzii.

Constructorii așteaptă „cârtița” pentru Tunelul Poiana

Tunelul Poiana, cu o lungime de aproape 1,8 kilometri, este însă cea mai așteptată construcție de pe secțiunea Cornetu - Tigveni. Autorizația de construire pentru cel mai lung tunel al Autostrăzii Sibiu - Pitești a fost emisă în decembrie 2024, iar până în prezent au fost realizate portalurile.

În ianuarie 2026, utilajul TBM (Tunnel Boring Machine), folosit la săparea tunelurilor lungi, a fost adus în Portul Constanța. De aici, componentele sale au fost transportate la Călărași, pentru preasamblare. Tunelul Poiana va traversa Dealul Frăsinet, între județele Vâlcea și Argeș. Lucrările la Tunelul Poiana sunt estimate să se finalizeze în perioada 2027 - 2028. Pe restul traseului, constructorii au mobilizat sute de muncitori și utilaje.

„Asocierea de constructori italieni și români, Webuild - Tancrad, acționează cu 1.500 de muncitori și operatori, susținuți de peste 300 de utilaje grele. În acest moment, activitatea se desfășoară simultan în mai multe zone ale acestei secțiuni montane, în lungime de 37,4 kilometri: se lucrează la 15 din cele 54 de structuri prevăzute pe traseu, se pregătește platforma necesară lansării TBM-ului, utilajul gigant pentru forat tuneluri, care va începe execuția Tunelului Poiana, în zona portalului Sibiu, se lucrează la ecoductul din zona localității Racovița. Avansează inclusiv execuția carcaselor de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului, precum și a grinzilor produse direct în fabricile special amplasate pe șantier, în zonele localităților Racovița și Cepari”, informa recent Cristian Pistol, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Tronsonul de autostradă Cornetu - Tigveni, care trece prin nordul Parcului Național Cozia, este construit de asocierea Astaldi/Webuild - Tancrad, cu finanțare prin Programul Transport.

Peste cinci miliarde de lei investite în secțiunea Cornetu - Tigveni

Contractul, semnat în 2022, are o valoare estimată de 5,34 miliarde de lei, fără TVA, și a prevăzut 12 luni pentru proiectare și 45 de luni pentru execuție. Prima autorizație de construire a fost emisă în decembrie 2024, iar a doua în aprilie 2025, însă în prezent se poate lucra doar parțial pe traseu.

„Pentru următoarele etape de autorizare este necesară revizuirea acordului de mediu și realizarea exproprierilor suplimentare”, arată CNAIR.

Proiectul vizează construcția a 37,4 kilometri de autostradă, cu 52 de poduri și pasaje, un ecoduct, un tunel, două noduri rutiere, două spații de servicii și un centru de întreținere și coordonare. Traseul începe pe malul stâng al Oltului, în zona Mănăstirii Cornet, de unde autostrada intră pe Valea Băiașului, unde este prevăzut un nod rutier.

Drumul continuă de-a lungul văii și al DJ 703M. La Poiana, autostrada va traversa Dealul Frăsinet prin tunelul de 1,7 kilometri, apoi va trece pe lângă localitățile Sălătrucu, Văleni, Șuici, Rudeni, Ceparii Pământeni, Bârsești și Ceparii Ungureni, până la Tigveni, unde este prevăzut nodul care va asigura legătura cu DN 73C.

Finalizarea Secțiunii 3 este așteptată în perioada 2028 - 2029, în funcție de durata revizuirii acordului de mediu și de obținerea autorizațiilor de construire pentru restul traseului. Până în prezent au fost emise două autorizații de construire pentru aproximativ 25 de kilometri ai traseului.

„Progresul pe acest important contract de infrastructură rutieră din România a depășit pragul de 12 la sută. Secțiunea Cornetu - Tigveni este una dintre cele două secțiuni importante care vor traversa efectiv Carpații, asigurând circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România, Constanța - Nădlac, până la finalul anului 2029”, informa Cristian Pistol.

Zece kilometri din Autostrada montană, gata în 2026

Autostrada A1 Sibiu - Pitești are o lungime totală de 122 de kilometri, fără centura Sibiului. Traseul a fost împărțit în cinci secțiuni, pentru care statul român și constructorii au semnat contracte de proiectare și execuție în perioada 2019 - 2022.

Până în prezent, au fost deschise traficului rutier Secțiunea 1 Sibiu - Boița, de 14 kilometri, și Secțiunea 5 Curtea de Argeș - Pitești, de 30 de kilometri. Celelalte trei tronsoane, între Boița și Curtea de Argeș, se află în șantier. Secțiunea 4, între Tigveni și Curtea de Argeș, ar putea fi inaugurată în 2026, stadiul fizic al lucrărilor la cei 10 kilometri depășind 90 la sută.

Pe Secțiunea 2 Boița - Cornetu și pe Secțiunea 3 Cornetu - Tigveni, care însumează 70 de kilometri, lucrările sunt la început și au termen de finalizare anii 2028 - 2029.

Autostrada montană traversează Valea Oltului și Valea Băiașului, prin județele Sibiu, Vâlcea și Argeș. Pe întreg traseul ei au fost proiectate nouă tuneluri, cu o lungime totală de aproape 8,5 kilometri. Șapte dintre ele vor fi construite pe Valea Oltului, pe Lotul 2 Boița - Cornetu.