 Cele mai avantajoase vacanțe în familie din Europa în această vară. Ce cheltuieli au fost luate în calcul | adevarul.ro
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Cele mai avantajoase vacanțe în familie din Europa în această vară. Ce cheltuieli au fost luate în calcul

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Un nou studiu al Post Office evidențiază destinațiile europene cu cele mai mici prețuri la cafea, mese și alte cheltuieli uzuale din vacanță.

Alarve-Portugalia
Algarve FOTO: Istock

Post Office a analizat costul a zece produse turistice în 22 de destinații europene. Lista a inclus cafea, bere, vin, cremă de protecție solară și mese pentru familie.

Prețul zborurilor și al cazării nu a fost inclus în calcul, scrie Mediafax.

În Algarve, cele 10 produse au costat, în total, aproape 164 de euro. Regiunea a urcat astfel de pe locul trei pe primul loc în clasament. O cafea costă doar 1,49 euro. Crema de protecție solară ajunge la 11,64 euro. Un prânz pentru doi adulți costă aproape 24,5 euro.

Ce alte destinații au prețuri avantajoase?

Sunny Beach, din Bulgaria, s-a clasat pe locul doi, cu un total de aproape 166 de euro.

Stațiunea de la Marea Neagră oferă cea mai ieftină cină de familie cu băuturi, la 85 de euro.

Opt destinații din Spania se numără printre cele mai avantajoase din clasament. Costa Teguise, din Lanzarote, a ocupat locul trei, cu 172 de euro. Menorca a urmat pe locul patru, iar Costa Brava a completat top 5.

Care sunt cele mai scumpe destinații din clasament?

Sorrento, din Italia, a fost cea mai scumpă destinație din studiu. Cele 10 produse au costat acolo 314 euro, aproape dublu față de Algarve.

Prețurile au crescut și în Malta și în Ibiza pentru același coș de produse. Diferențele de preț dintre destinații au ajuns până la 92%.

Laura Plunkett, șefa Post Office Travel Money, a declarat că prețurile variază mult între stațiunile europene analizate. Aceasta le recomandă turiștilor să se documenteze înainte de vacanță, pentru a ști cât numerar au nevoie.

Potrivit acesteia, stațiunile din Portugalia și Spania oferă un raport calitate-preț foarte bun în acest sezon. Stațiunile bulgărești de la Marea Neagră rămân, de asemenea, o alegere competitivă pentru familii.

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