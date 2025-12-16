Cadavrul unui român dispărut de aproape două luni în Spania a fost descoperit lângă o autostradă

Trupul neînsuflețit al lui George Dan Romila, românul în vârstă de 46 de ani dispărut la finalul lunii august, a fost descoperit duminică pe un terasament între autostrăzile A-62 și A-67, în apropiere de localitatea Venta de Baños, provincia Palencia, Spania. Mașina sa fusese găsită parcată cu prânzul pregătit pentru serviciu, dar bărbatul nu a mai ajuns la muncă.

Cadavrul a fost observat de un localnic printre copaci în jurul orei 12:30 și a alertat imediat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit echipaje ale Gărzii Civile și o echipă a Poliției Judiciare, care au securizat zona și au început primele verificări pentru stabilirea circumstanțelor decesului.

Primele constatări au arătat că hainele și documentele găsite asupra victimei corespund celor ale bărbatului dispărut, însă identificarea oficială urmează să fie confirmată prin autopsie, conform surselor Subdelegației Guvernului pentru Diario Palentino. Rezultatele expertizei medico-legale sunt esențiale atât pentru confirmarea identității, cât și pentru stabilirea cauzei morții.

Cea mai amplă operațiune de căutare din zonă

Dispariția lui George Dan Romila a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare desfășurate în provincia Palencia în ultimele luni. Garda Civilă a coordonat acțiuni extinse în zone urbane, rurale și pe cursuri de apă, cu participarea Unității de Securitate Cetățenească (USESIC), a Serviciului pentru Protecția Naturii (SEPRONA), a echipelor cu drone Pegaso, elicopterelor Serviciului Aerian, câinilor specializați și scafandrilor din cadrul Grupului Special de Activități Subacvatice (GEAS). La eforturile autorităților s-au alăturat și vecini, prieteni și Poliția Locală din Venta de Baños.

Ultimele momente înainte de dispariție

George Dan Romila, înalt de 1,78 m, cu constituție suplă, păr șaten și ochi verzi, a fost văzut ultima dată pe 26 august în orașul Palencia. Mașina sa a fost găsită parcată aproape de locuință, iar prânzul pregătit pentru serviciu se afla în interior, dar bărbatul nu a mai ajuns la muncă și nici nu a putut fi contactat. Cazul a fost făcut public și pe rețelele de socializare de Asociația SOS Persoane Dispărute, pentru a extinde aria căutărilor.

Durere în familie și comunitate

În România, părinții săi au trăit cu suferință perioada de incertitudine. Mama sa, Clara Romila, l-a descris drept „o persoană calmă și retrasă, foarte muncitoare și mereu gata să-i ajute pe ceilalți”. Ea a mai spus că fiul său trăia și muncea în Spania de la 18 ani, fiind angajat la o fabrică de hârtie din provincia Palencia și având o viață stabilă.

După aproape două luni de incertitudine, descoperirea trupului marchează începutul unei etape dureroase, plină de întrebări fără răspuns. Autopsia va stabili cauza exactă a decesului, iar Garda Civilă continuă investigația. Comunitatea din Venta de Baños, care timp de săptămâni a participat la căutări, așteaptă acum confirmarea oficială care va clarifica circumstanțele morții unui caz ce a zguduit profund întreaga localitate.