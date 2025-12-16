search
Marți, 16 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cadavrul unui român dispărut de aproape două luni în Spania a fost descoperit lângă o autostradă

0
0
Publicat:

Trupul neînsuflețit al lui George Dan Romila, românul în vârstă de 46 de ani dispărut la finalul lunii august, a fost descoperit duminică pe un terasament între autostrăzile A-62 și A-67, în apropiere de localitatea Venta de Baños, provincia Palencia, Spania. Mașina sa fusese găsită parcată cu prânzul pregătit pentru serviciu, dar bărbatul nu a mai ajuns la muncă.

Românul dispărut în august, găsit mort în Spania FOTO: Facebook
Românul dispărut în august, găsit mort în Spania FOTO: Facebook

Cadavrul a fost observat de un localnic printre copaci în jurul orei 12:30 și a alertat imediat serviciile de urgență. La fața locului au intervenit echipaje ale Gărzii Civile și o echipă a Poliției Judiciare, care au securizat zona și au început primele verificări pentru stabilirea circumstanțelor decesului.

Primele constatări au arătat că hainele și documentele găsite asupra victimei corespund celor ale bărbatului dispărut, însă identificarea oficială urmează să fie confirmată prin autopsie, conform surselor Subdelegației Guvernului pentru Diario Palentino. Rezultatele expertizei medico-legale sunt esențiale atât pentru confirmarea identității, cât și pentru stabilirea cauzei morții.

Cea mai amplă operațiune de căutare din zonă

Dispariția lui George Dan Romila a declanșat una dintre cele mai ample operațiuni de căutare desfășurate în provincia Palencia în ultimele luni. Garda Civilă a coordonat acțiuni extinse în zone urbane, rurale și pe cursuri de apă, cu participarea Unității de Securitate Cetățenească (USESIC), a Serviciului pentru Protecția Naturii (SEPRONA), a echipelor cu drone Pegaso, elicopterelor Serviciului Aerian, câinilor specializați și scafandrilor din cadrul Grupului Special de Activități Subacvatice (GEAS). La eforturile autorităților s-au alăturat și vecini, prieteni și Poliția Locală din Venta de Baños.

Ultimele momente înainte de dispariție

George Dan Romila, înalt de 1,78 m, cu constituție suplă, păr șaten și ochi verzi, a fost văzut ultima dată pe 26 august în orașul Palencia. Mașina sa a fost găsită parcată aproape de locuință, iar prânzul pregătit pentru serviciu se afla în interior, dar bărbatul nu a mai ajuns la muncă și nici nu a putut fi contactat. Cazul a fost făcut public și pe rețelele de socializare de Asociația SOS Persoane Dispărute, pentru a extinde aria căutărilor.

Durere în familie și comunitate

În România, părinții săi au trăit cu suferință perioada de incertitudine. Mama sa, Clara Romila, l-a descris drept „o persoană calmă și retrasă, foarte muncitoare și mereu gata să-i ajute pe ceilalți”. Ea a mai spus că fiul său trăia și muncea în Spania de la 18 ani, fiind angajat la o fabrică de hârtie din provincia Palencia și având o viață stabilă.

După aproape două luni de incertitudine, descoperirea trupului marchează începutul unei etape dureroase, plină de întrebări fără răspuns. Autopsia va stabili cauza exactă a decesului, iar Garda Civilă continuă investigația. Comunitatea din Venta de Baños, care timp de săptămâni a participat la căutări, așteaptă acum confirmarea oficială care va clarifica circumstanțele morții unui caz ce a zguduit profund întreaga localitate.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
digi24.ro
image
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
gandul.ro
image
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
mediafax.ro
image
Datorii de 8 milioane de euro în SuperLiga! Clubul de tradiție, la un pas de faliment: ”Pune lacătul pe club!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
libertatea.ro
image
„Pentru prima dată am auzit asta”. SUA vor răspunde militar dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, după un armistițiu, afirmă Donald Tusk
digi24.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
digisport.ro
image
Japonia se confruntă cu un eșec istoric: Un aeroport care a costat aproape 20 de miliarde de dolari se scufundă în mare
stiripesurse.ro
image
Un zăcământ uriaș de pământuri rare, care conține galiu, germaniu, rubidiu, cesiu, a fost descoperit în Utah. "Moment de cotitură"
antena3.ro
image
Cristian Diaconescu, despre cum arată pentru România planul de pace pe care Trump îl vrea gata până de Crăciun
observatornews.ro
image
EA e femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
cancan.ro
image
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
prosport.ro
image
Cine primeşte al 13-lea salariu: cum se oferă de către angajator la finalul lui 2025
playtech.ro
image
”Zero șanse!”. Vești proaste pentru FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid. Doi titulari, OUT! Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
digisport.ro
image
Badantele românce riscă să rămână fără locuri de muncă: Italiencele abandonează fițele și râvnesc să lucreze în îngrijire
stiripesurse.ro
image
Când și unde va avea loc înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani care s-a stins subit după un majorat. Familia se pregătește să-l conducă pe ultimul drum: „Zbor lin spre îngeri!”
kanald.ro
image
De ce nu e bine să lași încărcătorul telefonului în priză tot timpul...
playtech.ro
image
Veștile de care românii se temeau! Legea tocmai a fost publicată în Monitorul Oficial. Taxele și impozitele vor exploda începând cu ianuarie 2026
wowbiz.ro
image
Vine a 13-a pensie, ce veste nesperată pentru bunici, banii intră de mâine sau vin cu Poşta!
romaniatv.net
image
Fostul ministru al Sănătății, Eugen Nicolaescu, se tratează. A luat drumul farmaciilor ieftine în rând cu pensionarii FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
A sunat să introducă un jucător pe teren, dar a aflat că nu e în lot. Reacția lui Becali: "Stai tu pe TikTok și-o să vedem dacă mai poți juca fotbal"
gsp.ro
image
Ce spune despre România un vlogger american ce a fost arestat în Rusia: Nu există nimic similar!
actualitate.net
image
Scandal uriaș în Corbeanca. Copiii primesc mâncare de la firma consiliului local la un preț peste lege. Părinții, obligați să semneze contracte. Firma a funcționat fără autorizație de catering: „Își bat joc de copii”
actualitate.net
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu
click.ro
image
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
click.ro
image
Preparatul ce nu lipsește de Crăciun de pe masa Iuliei Vântur, chiar dacă nu are timp de gătit: „Ca să gătești, trebuie să stai acasă” Ce va face de Sărbători?
click.ro
Prințesa Madeleine și laureatul Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Fred Ramsdell, Profimedia 1058233727 jpg
Venită parcă din basme, e prințesa europeană care a cucerit Gala Premiilor Nobel. A strălucit în rochie de zână, cu o tiara deosebită
okmagazine.ro
Madonna foto Instagram jpg
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”
clickpentrufemei.ro
pod deda razboieni 2 jpg
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele 2 luni. De ce vor avea parte acești nativi
image
Martorul care poate înclina balanța anchetei. Rolul neașteptat al fostei menajere în cazul morții Rodicăi Stănoiu

OK! Magazine

image
Trecutul controversat al Prințesei Sofia a Suediei, fost model de lenjerie intimă, după ce s-a aflat de conexiunea cu Jeffrey Epstein

Click! Pentru femei

image
Madonna și fostul soț s-au reunit după aproape 20 de ani! Fiul lor, Rocco: „Sunt mândru!”

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci banane în fiecare zi?