Marți, 9 Decembrie 2025
Un tânăr român a dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni

Publicat:

Un tânăr de 23 de ani, originar din municipiul Motru, este căutat de autorități după ce familia nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni, informează Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

Tânărul este căutat de Poliție FOTO: Poliția Română
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Gorj, Miruna Prejbeanu, Poliția Municipiului Motru a fost sesizată luni, 8 decembrie, de un bărbat de 55 de ani, care a anunțat dispariția nepotului său, George Alexandru Vieru.

Tânărul a plecat în anul 2022 în Olanda pentru a urma studii universitare, însă din martie-aprilie 2025 nu a mai luat legătura cu familia.

Tânărul este căutat de polițiști FOTO: Poliția Română
„La data de 8 decembrie a.c., polițiști din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au fost sesizați de un bărbat de 55 de ani, din localitate, cu privire la faptul că nepotul său, Vieru George Alexandru, de 23 de ani, domiciliat în aceeași localitate, în cursul anului 2022 ar fi plecat la facultate, pe teritoriul Olandei, iar din luna martie-aprilie a.c., nu a mai luat legătura cu membrii familiei și nu se știe unde se află în prezent”, a transmis IPJ Gorj.

Tânărul are înălțimea de aproximativ 1,80-1,85 metri, greutatea de circa 90 de kilograme, ten alb, față ovală, păr satin, tuns mediu, purtat peste cap, constituție atletică și ochi căprui. Nu are semne particulare și poartă ochelari de vedere.

Persoanele care pot oferi informații despre George Alexandru Vieru sunt rugate să sune la 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție.

