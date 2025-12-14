Tragedie în Vaslui: bărbat găsit mort, înjunghiat în piept. Soția susține că și-ar fi pus capăt zilelor

Descoperire șocantă într-o gospodărie din județul Vaslui. Un bărbat de 55 de ani a fost găsit mort, cu o plagă înjunghiată în piept. Soția sa susține că ar fi vorba de o sinucidere.

Tragedia s-a petrecut în comuna Ciocani, județul Vaslui.

În miez de noapte, soția bărbatului i-a spus fiicei că tatăl ei s-ar fi înjunghiat. Fata a sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor.

„Echipajul trimis la caz a găsit victima fără semne vitale, cu o plagă înjunghiată în zona precordială și cu semnele morții deja instalate, motiv pentru care a fost declarat decesul”, a declarat Dr. Dan Ungureanu, de la Ambulanța Vaslui, potrivit știrileprotv.ro.

Se pare că bărbatul și-ar fi provocat singur rănile. Soția sa, în vârstă de 53 de ani, a povestit polițiștilor că acesta obișnuia să amenințe cu sinuciderea în timpul certurilor.

„Am auzit că s-au certat, s-au bătut, nu știu exact. Nu erau violenți, doar între ei. Erau oameni cumsecade. Probabil, pe fondul băuturii”, a declarat un vecin.

Cercetările au durat până dimineața, anchetatorii strângând probe și audiind atât soția, cât și alți martori.

Acum, se așteaptă concluziile legiștilor pentru a stabili cu exactitate circumstanțele morții bărbatului.