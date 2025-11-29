search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Căutările tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi, suspendate temporar. Zăpada depășește doi metri în unele zone

Publicat:

Operațiunile de căutare a tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut în Munții Bucegi în urmă cu o săptămână, vor fi reluate imediat ce vremea va permite continuarea intervențiilor în siguranță. Până atunci, misiunile din teren sunt suspendate temporar din cauza condițiilor meteo extrem de dificile, a anunțat Salvamont Brașov sâmbătă.

Operațiunile de căutare vor fi reluate când vremea o va permite. FOTO: Facebook/Salvamont Brașov
Operațiunile de căutare vor fi reluate când vremea o va permite. FOTO: Facebook/Salvamont Brașov

Potrivit salvatorilor montani, nu au fost identificate informații noi care să ajute echipele de căutare.

„Acțiunile de căutare au continuat fără întrerupere atât în cursul zilei de ieri, cât și astăzi, fiind mobilizați peste 20 de salvatori montani. Echipele Salvamont au verificat mai multe zone, au reluat traseele parcurse anterior și au efectuat noi căutări în zona inițială. Din păcate, aceste eforturi nu au condus, până în acest moment, la identificarea unor noi informații relevante. Menționăm faptul că, în unele locuri, zăpada depășește doi metri”, a transmis Salvamont Brașov pe Facebook.

„Având în vedere deteriorarea accentuată a condițiilor meteo, operațiunile din teren vor fi suspendate temporar, pentru siguranța salvamontiștilor și eficiența intervenției. Căutările vor fi reluate imediat ce evoluția vremii va permite desfășurarea activităților în condiții optime, iar echipele vor continua sondarea completă a Văii Țigănești și a zonelor adiacente”, au mai precizat reprezentanții Salvamont.

George, tânărul dispărut duminică seara în Munții Bucegi FOTO: Facebook / Salvamont Brașov
George, tânărul dispărut duminică seara în Munții Bucegi FOTO: Facebook / Salvamont Brașov

Salvatorii: „Depunem toate eforturile pentru a-l găsi pe George”

Salvamont Brașov transmite familiei tânărului toată susținerea și face apel la public pentru înțelegere și decență în aceste momente dificile.

George, în vârstă de 18 ani, a cerut ajutorul salvamontiștilor duminica trecută, aflându-se într-o stare avansată de epuizare și hipotermie. Salvatorii au cercetat zona o noapte întreagă, însă fără rezultat.

În zilele următoare, căutările au continuat intens, iar într-una dintre misiuni a fost descoperit un rucsac cu echipament, predat ulterior Poliției.

Pentru prima dată, salvatorii montani brașoveni au folosit miercuri și un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviației, pentru a transporta rapid echipele în zonele greu accesibile din masivul Bucegi.

Căutările vor continua imediat ce vremea va permite intervenții în siguranță.

