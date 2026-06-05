Locul 4 la Campionatele Europene de gimnastică, dar corigentă la sport! Campioana echipei naționale a ratat bacalaureatul

Tara Dragas, componentă a echipei naționale de gimnastică artistică, a ratat înscrierea la bacalaureat pentru că nu a reușit să obțină nota de trecere la sport. Tânăra, originară din Italia, a primit nota 4 la sport și va fi nevoită să repete clasa a cincea de la liceu.

Chiar dacă a rămas corigentă, la vârsta de doar 19 ani, Tara a reușit să se claseze pe cea de-a patra poziție la Campionate Europene de gimnastică ritmică din Bulgaria. Sportiva se pregătea pentru competițiile europene când a aflat că nu va putea fi prezentă la examenul de final de liceu.

„Admiterea mea a fost compromisă și de nota 4 la sport, materia care, mai mult decât oricare alta, ar trebui să pună în valoare parcursul celor care își dedică viața sportului! În timp ce săptămâna aceasta eram ocupată să reprezint Italia la Campionatele Europene, am primit o veste pe care nu aș fi vrut să o primesc niciodată: anul acesta nu voi fi admisă la examenele de bacalaureat. Doare, mai ales după ce am încercat ani de zile să conciliez sportul și școala cu maximul de efort.

Admiterea mea a fost compromisă și de nota 4 la sport, materia care, mai mult decât oricare alta, ar trebui să pună în valoare parcursul celor care își dedică viața sportului. Din păcate, în ultimele luni nu am găsit sprijinul, organizarea și pregătirea pe care le-aș fi așteptat din partea Institutului Volta din Udine în perspectiva unui obiectiv atât de important. Nu scriu aceste cuvinte cu furie, ci cu amărăciune. Sportul, însă, m-a învățat că o înfrângere nu este niciodată sfârșitul drumului!”, a relatat Tara Dragas, pe Instagram.

„Anul viitor voi susține examenul și voi începe universitatea!”

„Anul viitor voi termina clasa a cincea, voi susține examenul de bacalaureat și voi începe universitatea. Astăzi plec acasă cu o dezamăgire, mâine voi avea un obiectiv în plus. Pentru că nu o cădere ne definește, ci forța cu care alegem să ne ridicăm!”, a mai transmis tânăra.