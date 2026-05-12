Marco Rubio nu vine la summitul B9. Cristian Diaconescu: Trimisul SUA este un diplomat cu vastă experiență în securitate

Reprezentantul trimis de Administrația Trump la summitul B9 de la București este un diplomat cu o experiență solidă în domeniul securității și al controlului armamentului, a declarat fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu. Potrivit acestuia, prezența oficialului american la reuniune nu trebuie subestimată, chiar dacă nu a fost trimis secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, întrucât desemnarea sa reflectă interesul Washingtonului pentru temele abordate în cadrul summitului.

„Acesta vine din zona de sprijin securitar, de cooperare în domeniu militar, ceea ce, nu-i așa, până la urmă este exact mandatul și obiectul de activitate a acestui summit”, a explicat Cristian Diaconescu, în cadrul Interviurilor Adevărul.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a venit marți la Interviurile Adevărul, unde a discutat, printre altele, despre miza summitului B9.