Breșa din sistemul informatic al Penitenciarului Târgu Jiu: un polițist a facilitat accesul neautorizat. Conducerea unității, schimbată

Administrația Națională a Penitenciarelor a făcut publice detalii despre incidentul informatic de la Penitenciarul Târgu Jiu, care a avut loc pe 16 septembrie 2025 și care a afectat temporar confidențialitatea și integritatea unor informații.

„Incidentul nu a reprezentat o spargere a bazelor de date, ci o disfuncționalitate care a necesitat intervenția promptă a direcțiilor de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP). În urma verificărilor inițiale, au fost luate măsuri imediate pentru izolarea și remedierea situației, fiind sesizate și autoritățile competente”, a precizat ANP.

Ancheta a arătat că breșa a fost posibilă din cauza neglijenței unui polițist de penitenciare, care a comunicat credențialele de acces și a permis atribuirea unor drepturi nejustificate în sistem.

„Verificările ample, efectuate de Direcția Inspecție Penitenciară din cadrul aparatului central, au relevat faptul că accesarea neautorizată, de către un deținut, a sistemelor informatice din cadrul sistemului penitenciar a fost posibilă din cauza unui cumul de factori, precum: nerespectarea interdicțiilor privind securitatea contului pus la dispoziție de angajator, prin comunicarea credențialelor de conectare de către un polițist de penitenciare, atribuirea unor roluri ce nu au legătură cu atribuțiile de serviciu pentru un cont de utilizator folosit de un polițist, atribuirea nejustificată de drepturi pentru un anumit rol, posibilitatea de conectare folosind un cont de utilizator comun și amplasarea necorespunzătoare a stației, care reduce eficiența supravegherii deținuților, manifestarea de neglijență și superficialitate în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către personalul de execuție și conducere, precum și superficialitatea manifestată de coordonatorul compartimentului IT, și, nu în ultimul rând, tardivitatea raportării, au fost factorii principali care au permis incidentul”, se arată în nota oficială a ANP.

Conducerea penitenciarului, schimbată

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a dispus mai multe măsuri pentru remedierea situației și prevenirea unor incidente similare. Polițiștii implicați au fost sesizați comisiilor de disciplină, iar conducerea unității, inclusiv directorul și directorul adjunct responsabil de siguranța deținerii, a fost schimbată.

În paralel, ANP a inițiat proceduri pentru clarificarea drepturilor și rolurilor fiecărui utilizator al sistemului informatic, precum și pentru creșterea controlului și verificării activităților interne. Documentele relevante au fost transmise și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Gorj, pentru evaluarea răspunderii penale.

„Anchetele derulate de autoritățile competente sunt, în continuare, în desfășurare, iar ANP colaborează îndeaproape cu toate instituțiile implicate pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de incident. ANP reiterează angajamentul său pentru asigurarea securității datelor și a transparenței instituționale. Sistemul informatic al Penitenciarului Târgu Jiu funcționează în prezent în parametri normali, cu implementarea corecțiilor tehnice necesare pentru prevenirea unor incidente similare în viitor”, a transmis ANP.