Ce pedeapsă poate primi Vladimir Plahotniuc, reținut joi și dus în penitenciar

Fostul lider al Partidului Democrat din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc, a fost adus joi dimineață în Republica Moldova și reținut, fiind plasat în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Procurorul anticorupție Alexandru Cernei a precizat că, odată cu reținerea, au intrat în vigoare toate cele patru mandate de arest preventiv emise anterior pe numele său, iar termenul de 30 de zile de arest preventiv a început să curgă din momentul perfectării procesului-verbal.

Plahotniuc urmează să fie informat oficial, în incinta penitenciarului, despre acuzațiile formulate pe numele său în patru dosare penale, inclusiv despre învinuirile din dosarul „Frauda bancară”, cunoscut în spațiul public drept „jaful secolului”. Deocamdată, inculpatul nu are voie să facă declarații publice. Acesta va putea decide dacă oferă sau nu declarații abia după ce i se aduc oficial la cunoștință acuzațiile.

„Procedural, după ce finalizăm acțiunea cu prezentarea învinuirii, dumnealui urmează a fi prezent în fața instanței de judecată care a emis mandatele de arest pentru a respecta dreptul său prevăzut de Convenția Europeană a Dreptului Omului ca orice persoană arestată urmează imediat prezentată în fața unui judecător”, a explicat procurorul anticorupție.

Acesta a mai precizat că Vladimir Plahotniuc ar putea fi prezentat judecătorilor chiar astăzi sau, cel târziu, vineri.

Mâine este programată o ședință de judecată în dosarul „Frauda bancară”, la care Plahotniuc va trebui să fie prezent.

Potrivit acuzării, oligarhul riscă o pedeapsă cumulativă de până la 25 de ani de închisoare – 15 ani pentru escrocherie și 10 ani pentru spălare de bani.

Plahotniuc are calitatea de învinuit în mai multe cauze penale: două dosare în „Frauda bancară”, „Metalferos”, „Blanchetele de pașapoarte” și „Kuliok”. În primul dosar bancar, este acuzat că ar fi beneficiat de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, iar în cel de-al doilea – de 21 de milioane de dolari. Până acum, doar una dintre cauze a fost trimisă în judecată.