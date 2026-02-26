Bolojan, la Bruxelles, într-o cursă contra cronometru pentru salvarea a 231 de milioane de euro din PNRR. Întâlniri cu Ursula von der Leyen și comisarii europeni

Premierul Ilie Bolojan se află la Bruxelles într-o vizită de lucru decisivă pentru deblocarea și recuperarea fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), într-un moment considerat crucial pentru absorbția banilor europeni alocați României.

Șeful Executivului are programate întâlniri cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar și cu vicepreședintele executiv Roxana Mînzatu și cu comisarul pentru economie, Valdis Dombrovskis. Discuțiile vizează în principal recuperarea celor 231 de milioane de euro blocați în PNRR, situația fiscal-bugetară a României și măsurile pentru reducerea deficitului.

Miza: 231 de milioane de euro și respectarea jaloanelor

Guvernul încearcă să recupereze sumele suspendate după întârzieri legate de îndeplinirea unor jaloane, inclusiv reforma pensiilor speciale ale magistraților. Adoptarea modificărilor legislative reprezintă un argument pe care premierul îl va invoca în fața oficialilor europeni pentru a demonstra că România și-a respectat angajamentele asumate.

„La Bruxelles, avem ca elemente de bază de discuţie, în întâlnirile care sunt programate, aspecte care ţin de programul pe care Uniunea Europeană l-a dezvoltat pentru ţările care sunt la graniţa de est a Uniunii. Deci, începe acest program, care înseamnă nişte facilităţi suplimentare pentru regiunile ţării noastre care sunt la graniţa cu Ucraina sau cele din zona Mării Negre. De asemenea, avem câteva aspecte care ţin de cadrul de finanţare multianual pe anii următori şi de absorbţia fondurilor din PNRR, unde în prezent suntem în discuţii avansate pe aspecte care ţin de jaloane, de trageri, în aşa fel încât până la sfârşitul lunii august să putem să absorbim fondurile europene care sunt dedicate României”, a transmis Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

În paralel cu PNRR, agenda include și discuții despre consolidarea fiscal-bugetară, în contextul în care România trebuie să reducă deficitul excesiv. Dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene are rolul de a clarifica calendarul măsurilor și impactul acestora asupra finanțelor publice.

Tot la Bruxelles, Bolojan participă la Eastern Border Regions High-Level Conference, eveniment dedicat sprijinirii regiunilor aflate la granița estică a Uniunii Europene. Premierul susține că noile mecanisme europene, inclusiv programul EastInvest, pot aduce facilități suplimentare pentru zonele din proximitatea Ucrainei și din regiunea Mării Negre.