Ce urmează după decizia CCR. Bolojan: „În două-trei săptămâni aflăm dacă am pierdut cei 230 de milioane de euro”

Guvernul va face toate demersurile pentru a recupera granturile europene blocate de legea pensiilor magistraților, a anunțat miercuri premierul Ilie Bolojan, precizând că dialogul cu Comisia Europeană va începe imediat după publicarea legii în Monitorul Oficial.

„După această decizie, în condiții normale, proiectul de lege ar trebui promulgat, iar primul lucru pe care îl vom face este să continuăm dialogul cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru a încerca să nu pierdem cei 230 de milioane de euro care au fost reținuți din granturile pe care România trebuia să le primească din fondurile europene”, a explicat Bolojan într-o intervenție telefonică la Digi 24.

Premierul a precizat că termenul inițial pentru îndeplinirea jalonului a fost sfârșitul lunii noiembrie 2025, însă acesta a fost depășit din cauza amânărilor și a primei decizii a Curții Constituționale.

„Aveam un termen de îndeplinire a acestui jalon, la sfârșitul lunii noiembrie anul trecut, dar din cauza amânărilor care au fost făcute, așa cum știm, suntem în situația în care am depășit acest termen”, a spus acesta.

Guvernanții vor face tot ce ține de ei pentru a recupera suma, care reprezintă investiții importante pentru România.

Bolojan a estimat că, la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie, țara noastră ar urma să afle dacă banii din PNRR aferenți acestui jalon vor fi pierduți sau nu.

„Probabil, în două-trei săptămâni după ce ar apărea legea în Monitorul Oficial, deci, estimez că pe finalul lunii februarie, începutul lunii martie, anul acesta”, a concluzionat premierul.