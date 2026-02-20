search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ilie Bolojan merge la Bruxelles să discute despre PNRR cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

0
0
Publicat:

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, la Bruxelles, o întâlnire cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Oficialii vor discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR şi priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028.

Ilie Bolojan se va întâlni cu Ursula von der Leyen FOTO: Administrația Prezidențială„
Ilie Bolojan se va întâlni cu Ursula von der Leyen FOTO: Administrația Prezidențială„

Prim-ministrul Ilie Bolojan va avea joi, 26 februarie, la Bruxelles, o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru a discuta aspectele actuale legate de implementarea PNRR. 

Guvernul anunţă că premierul Ilie Bolojan va prezenta priorităţile Guvernului României privind viitorul cadru financiar multianual post-2028, aflat în curs de negociere, cu accent pe politica de coeziune, cea agricolă şi componenta de competitivitate. Obiectivul este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiţii care să stimuleze creşterea economică în România.

”Prim-ministrul se va întâlni şi cu vicepreşedintele executiv Roxana Mînzatu, comisar european pentru drepturi sociale şi competenţe, locuri de muncă de calitate şi pregătire. În aceeaşi zi, premierul României va participa la evenimentul la nivel înalt de lansare a Comunicării privind regiunile de frontieră estice, alături de preşedinta Comisiei Europene, prim-miniştrii Letoniei, Estoniei şi Lituaniei şi de preşedinta Băncii Europene de Investiţii”, se arată în comunicatul Guvernului.

Executivul arată că această comunicare, la care România şi-a adus o contribuţie importantă, este menită să susţină importanţa strategică a regiunilor de frontieră estică pentru Uniunea Europeană şi responsabilitatea europeană comună de a sprijini securitatea, rezilienţa şi prosperitatea acestora.

Evenimentul se va încheia cu semnarea Declaraţiei de intenţie privind înfiinţarea Facilităţii EastInvest, ca semnal de angajament comun pentru transpunerea priorităţilor strategice în sprijin concret pentru investiţiile din regiunile de frontieră estice, printr-o cooperare strânsă între UE, actorii financiari internaţionali şi naţionali.

”EastInvest este un mecanism de finanţare dedicat regiunilor de frontieră estice, care reuneşte Grupul BEI, instituţii financiare internaţionale, precum şi bănci naţionale şi regionale de promovare din statele membre vizate. Participarea României la platforma EastInvest se va face prin intermediul Băncii de Investiţii şi Dezvoltare”, mai arată Guvernul.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu, analiza momentului: Cu ce rămânem după Consiliul Păcii. Contează Nicușor Dan și România pe harta de interes a lui Trump?
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Zăpadă până la genunchi pe trotuarele din fața Palatului Cotroceni, tăcere asurzitoare din partea Poliției Locale. Administrația Prezidențială, pasibilă de amendă
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
digi24.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Reacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează România
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Avioane SUA, staționate în Bulgaria, așteaptă un semnal pentru a ataca Iran. „7 au ajuns pe aeroportul Sofia”
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Cât de scumpă este o săptămână la schi în Sinaia pentru o familie cu un copil și cu cazarea inclusă
playtech.ro
image
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Donald Trump! O decizie importantă a fost anulată de Curtea Supremă
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
Patru zodii cărora le pune Dumnezeu mâna-n cap în martie 2026. Au parte binecuvântări neașteptate, se bucură de sprijin și reușite pe mai multe planuri
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?